Survivor România, 12 aprilie 2023: Echipa lui Dan Ursa se bucură de victorie, după jocul pentru recompensă

Echipa lui Alin Chirilă și echipa lui Dan Ursa, primele declarații după jocul pentru recompensă

Alin Chirilă și echipa sa au pierdut în fața concurenților aleși de Dan Ursa. Acesta, desi ar putea să fie ultimul joc pentru el, s-a bucurat nespus de victorie, dar și de compania coechipierilor săi.

Echipa lui Alin Chirilă, extrem de unită după ce au pierdut proba: „M-am simțit mai bine în grupul ăsta”

Chiar dacă nu au câștigat proba de recompensă, concurenții aleși de Alin Chirilă sunt foarte recunoscători pentru că au făcut parte din echipa fostului Războinic:

„M-am simțit mai bine în grupul ăsta, chiar dacă nu am câștigat”, a spus Carmen Grebenișan.

Cum se bucură concurenții din echipa lui Dan Ursa de recompensă

„Am fost mândru de echipa pe care am ales-o! Am fost mândru și astăzi, și în alte zile, chiar dacă am fost împărțiți în alte echipe”, a spus Dan Ursa.

„Eu am avut scandal cu nevastă-mea să nu mă mai joc!”, a spus Robert.

