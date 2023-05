Survivor România, 17 mai 2023: A avut loc ultimul joc de comunicare al sezonului. Ce recompensă vor primi câștigătorii

×



Întrucât Stefania a suferit o accidentare la genunchi și nu poate continua proba, jocul de comunicare este câștigat de Andrei Krișan. Acesta alege să împartă recompensa cu Ștefania și Carmen Grebenișan.

"Nu-mi place cum s-a câștigat acest meci. Cu Ștefania am intrat și la început, am intrat și în finală (...). Și da, mă bucur, nu-mi place că s-a accidentat cineva, dar mă bucur și sper din suflet să arat și celor de acasă că nu mă las orice ar fi, chiar dacă acest final nu e pentru că am luptat, ci pentru că am luptat până să ajung în momentul ăsta cu Ștefania".

În timpul duelului cu Andrei Krisan, de la jocului pentru comunicare, Stefania suferă o accidentare, atunci când sare de pe platforma în apă. Aceasta se lovește la genunchi și este cărată în brațe la mal de către Andrei și Dan Ursa, unde primește îngrijirea medicului.

Deși pe moment s-a speriat, durerea de genunchi trece și Stefania spune că este bine. Cu toate acestea, medicul o sfătuiește să nu continue jocul.

Șansă foștilor războinici de a căștiga jocul de comunicare și a vorbi cu familia este pierduta după ce Alexandra Ciomag se duelează cu Ștefania. Aflată în dezavantaj, întrucât are doar o viață, Alexandra Ciomag pierde proba și ajunge pe bancă. Lupta pentru comunicare rămâne acum între Ștefania și Andrei Krișan.

Șansa de a câștiga jocul de comunicare a rămas acum în mâinile Alexandrei Porkolab și Alexandrei Ciomag. Cu cate o viață rămasă, cele două se lupta pentru a rămâne în lupta pentru comunicare. În final, proba este câștigată de Alexandra Ciomag.

Are loc o proba eliminatorie între Dan Ursa și Andrei Krisan, întrucât Dan mai are doar o viață. Spre ghinionul lui Dan, proba este câștigată de Andrei, iar acesta pierde șansa de a vorbi cu familia.

"Dacă nu mănânc, de unde energie măi", a spus Dan Ursa după ce a pierdut proba.

Jocul dintre Ștefania și Dan Ursa este unul extrem de strâns. Singura problema pe care o întâmpină Dan este aruncarea cu lasoul, care nu rămâne prins de bară. În cele din urmă, Ștefania iese câștigătoare.

"Nu părea de pe margine, dar este foarte obositor. E obositor să alergi în apă", a spus Ștefania la finalul probei.

"M-am încurcat la urcarea pe plasă, m-am impedicat", a spus și Dan Ursa.

Concurenții care dau startul jocului pentru comunicare sunt Carmen Grebenișan și Alexandra Ciomag. Fiecare dintre ele are trei vieți și trebuie să urmeze un traseu pe apă, a cărui final constă într-o aruncare cu bețe și lasouri. Câștigătoarea probei este Carmen Grebenișan.



Daniel Pavel a anunțat ultimul joc de comunicare pentru acest sezon. Câștigătorul probelor va putea împărți premiul cu alți doi concurenți. Recompensa constă într-un apel video cu familia.

"Apel video cu familia. Tribul de acasă, care abia așteaptă să vă încurajeze".