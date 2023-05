Survivor România, 17 mai 2023. Hohote de plâns la consiliul de eliminare: "Nu pot să cred că visul meu se termină aici "

×



Liniile de vot au fost deschise. Publicul are ocazia să își voteze concurentul favorit, pentru a-i asigura șansa de a ajunge în finală. Odată cu deschiderea liniei de vot, Daniel Pavel a explicat și cum va fi folosit acest vot general:

"Votul general din această seară va fi folosit în modul următor. La următorul joc la Survivor România, în prima zi a săptămânii finalei Survivor avem un câștigător al colanului, un el sau o ea. Acela sau aceea se salvează, restul de patru supraviețuitori sunt în pericol de eliminare. Folosind voturile de la votul general se salvează trei și unul pleacă acasă."

Vezi momentul complet în materialul video de mai jos:



Vestea că Stefania părăsește competiția Survivor i-a șocat pe concurenți, care au plâns alături de ea. Toți colegii au îmbrățișat-o și i-au adresat cuvinte de laudă, felicitând-o pentru parcursul ei în competiție. Dintre toți, Carmen Grebenișan a fost cea mai afectată, concurenta izbucnind în plâns:

"Ești un om minunat. Sunt mandra că am luptat alaturi de o campioana" , i-a tranmis Alexandra Porkolab.

"E mândru de tine (n.r tatăl Stefaniei), l-ai făcut cel mai mândru", i-a spus și Alexandra Ciomag cu ochii în lacrimi.

Vezi momentul complet în materialul video de mai jos:

Rugată de Daniel Pavel să transmită un ultim mesaj, înainte de a părăsi competiția Survivor, Ștefania Stănilă s-a lăsat prada emoțiilor și a spus tot ce a însemnat acest concurs pentru ea. Cu ochii în lacrimi și dezamăgită că nu a ajung în finală, concurenta a mărturisit că Survivor a fost experiența vieții sale:

"Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut astăzi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama mea și m-a încărcat atât de tare încât puteam trece peste orice obstacol. Chiar mă întristează faptul că durerea din sufletul ei este mult mai mare decât durerea propriu zisă pe care o am la genunchi. Mă doare, mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât și nu-mi pare rău de absolut nimic. Nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici și sigur așa trebuie să fie și ceva mai bun mă așteaptă acasă. Mi-aș fi dorit să-mi duc visul mai departe. Mă doare și simt că ceva încă rămâne aici în Survivor. Nu-mi vine să cred domnul Dan, sunt împăcat cu absolut tot ce am făcut. E greu, chiar e greu, mi-aș fi dorit să ajung în ultima săptămână din marea finala și țin minte domnul Dan, prima oară când am fost la casting și v-am întâlnit pe dumneavoastră și am fost foarte onorată că v-am văzut. Flacăra de campion e încă în mine".

Vezi momentul complet în materialul video de mai jos:



Publicul a decis! Concurentul care părăsește competiția Survivor 2023 este Ștefania Stănilă. Decizia i-a șocat pe ceilalți concurenți, iar Ștefania a rămas, în primă instanță, fără cuvinte.

Vezi momentul complet în materialul video de mai jos: