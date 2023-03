Survivor România 2023, 14 martie. Cine e în pericol de eliminare după nominalizările Războinicilor 

Ce pedeapsă au primit DOC și Ada după altercația din camp: “Pentru comportamentul pe care l-ați avut....”

La finalul consiliului, Daniel Pavel face un anunț important.

“Pentru compotamentul pe care l-ați avut pe insulă, un spațiu vital, un spațiu în care nici un fel de provocări sau gesturi care sunt duse dincolo de limită nu sunt premise. (…) Pentru această altercație pe care voi ați avut-o, veți primi o pedeapsă. La următoarea recompensă pe care tribul Faimoșilor o câștigă, voi nu veți participa! Vreau să vă acceptați pedeasa!”, a spus domnul Dan.

Războinica Alexandra Porkolab a găsit simbolul. Ce indicii le-a oferit Daniel Pavel Faimoșilor

Alexandra Porkolab le mărturisește colegilor că a găsit simbolul.

“Domnul Dan, nici aur, nici nimic din ce am avut eu în viața asta mea, nu am ținut ascuns așa cum am ținut acest simbol. Da, l-am găsit și abia aștept să-mi spuneți ce trebuie să fac cu el! Că nu mai pot... mă trec toate transpirațiile”, a spus concurenta.

Reacția bizară a lui Alin Chirilă după ce a primit 3 voturi în consiliul de nominalizare: “Wow, e foarte fain!”

Războinicul Alin Chirilă a primit 3 nominalizări în consiliu.

“Nu mă așteptam, sincer să fiu! Dar mi-au dat niște emoții de parcă acum aș intra în cușcă și mi s-a ridicat nivelul de adrenalină. Sunt niște sentimente faine ce le trăiesc acum… să fiu nominalizat și să fiu în postura asta, să știu că aș putea să plec acasă. Wow, e foarte fain! Zici că m-am încălzit”, a declarat Alin Chirilă.

Cum au votat Andreea Moromete și Dan Ursa, Războinicii care au primit colanul de imunitate

Andreea Moromete: “Mai întâi de întâi de toate vreau să spun că m-am atașat de fiecare omuleț din echipa asta și țin la ei foarte tare. Deși eu mereu îmi spun că oamenii sunt cea mai periculoasă specie de pe fața pământului, tot mă atașez ca o fraieră. Și deși țin la fiecare în parte, nu mai am încredere în nimeni”.

Războinica a nominalizat-o pe Lucianna Vagneti, în timp ce Dan Ursa l-a ales pe Robert Moscalu.

În acest moment, Războinicii care sunt în pericol de eliminare sunt: Alin Chirilă, Lucianna Vagneti și Robert Moscalu.

Domnul Dan citește numele celor nominalizați în ediția din 14 martie. Cine e în pericol de eliminare

Lucianna Vagneti a primit o nominalizare, Alin Chirilă are 3 nominalizări din partea colegilor, iar Alexandra Ciomag are două.

Pe cine a nominalizat Alexandra Ciomag în consiliu

După ce au pierdut Jocul pentru imunitate, Războinicii sunt nevoiți să facă nominalizări în consiliul din această seară.

Alexandra Ciomag l-a nominalizat pe Alin Chirilă.

“Pentru comportamentul agresiv de care a dat dovadă. Tot timpul vrea să iasă în evidență cu unele lucruri doar pentru telespectatori, dar el nu e așa. Este foarte agresiv. Eu nu tolerez acest comportament”, și-a motivat Alexandra alegerea.

Robert Moscalu a nominalizat-o pe Lucy, “din punct de vedere sportiv”.

Alin a nominalizat-o pe Alexandra Ciomag, despre care spune că are „figuri de prințesă”.

