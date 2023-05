Survivor România 2023, 15 mai: : Începe Jocul pentru Recompensă! Cine se va bucura de victorie

×



Jocul pentru Recompensă a început, iar odată cu el Domnul Dan a anunțat care este recompensa de astăzi: O excursie în Columbia! Înainte de această veste bună pentru concurenți, Ștefania și Carmen au spus care sunt sentimentele care îi încearcă.

„Sunt foarte fericită, foarte motivată și foarte recunoscătoare că încă mă aflu aici. Le mulțumesc celor de acasă că au avut încredere în mine și, cred eu, că au văzut ceva în mine, dacă încă sunt aici. Aș vrea să demonstrez că acel ceva există și că nimic nu este întâmplător. Mă simt foarte recunoscătoare că am trecut de două consilii și nu m-am așteptat să ajung atât de departe..”, a spus Ștefania.

Imediat după ce s-a anunțat recompensa, Andrei Krișan și Alexandra Ciomag și Dan Ursa s-au arătat extrem de încântați de excursie:

„Noi discutam la un moment dat despre ceea ce am face dacă am rămâne în zonă și eu am spus că aș vrea în Columbia. Uite că acum avem asta aproape de finală și m-aș super bucura dacă aș putea face asta la Survivor. Cea mai tare recompensă!”, a spus Krișan.

Alexandra Ciomag VS Ștefania. Cine câștigă primul duel de astăzi

Primul duel al zilei se desfășoară între Alexandra Ciomag și Ștefania! Ambele fete își doresc să ajungă în Columbia, motiv pentru care se grăbesc pe teren și dau tot ce au mai bun. Totuși, doar una va reuși să câștige!

Andrei Krișan și Carmen Grebenișan se duelează pe traseu

Deși sunt apropiați în tabără, Andrei Krișan și Carmen Grebenișan au intrat pe teren pentru a se duela în îndemânare, viteză și precizie.

Ștefania și Carmen intră pe traseu, una împotriva celeilalte

Carmen și Ștefania sunt ultimele rămase din fostul trib al Faimoșilor. Cu toate că sunt prietene în tabără, ele se duelează de această dată pe teren.

Carmen Grebenișan are nevoie de îngrijiri medicale



Carmen Grebenișan și Alexandra Porkolab intră pe teren în Jocul pentru Recompensă, însă doar una dintre ele va reuși să câștige. În acest moment, Fosta Faimoasă mai are o singură viață, în timp ce fosta Războinică mai are 2.

După ce au terminat proba, Carmen Grebenișan și Alexandra Porkolab s-au simțit rău. Fosta Faimoasă a avut nevoie de intervenția medicului.

Dan Ursa VS Alexandra Ciomag



Dan Ursa și Alexandra Ciomag intră pe teren, amândoi doritori să viziteze Columbia, însă doar unul va reuși să câștige recompensa. În acest moment, fosta Războinică are o singură viață, în timp ce colegul ei are 2 vieți.

Dan Ursa VS Ștefania



Dan și Ștefania intră pe teren, însă doar unul va reuși să câștige recompensa. Aceștia se descurcă excelent, dar doar unul va putea să plece în Columbia.

Alexandra Porkolab VS Ștefania



Alexandra Porkolab și Ștefania au intrat pe teren, de cinci ori până în acest moment! Fetele și-au exprimat dorința pentru a se duce în Columbia, însă doar una are această posibilitate, în funcție de performanța pe care o dovedesc pe teren. Având în vedere că fiecare mai are o singură viață, una dintre ele va fi eliminată din cursa pentru recompensă.

Dan Ursa VS Alexandra Porkolab



Dan Ursa și Alexandra Porkolab au intrat pe teren, fostul Războinic având 2 vieți, în timp ce colega lui are doar una.

Cine a câștigat recompensa de astăzi



Dan Ursa și Andrei Krișan intră din nou pe teren, însă de această dată Dan se află în pericol de a pierde recompensa de astăzi. Va reuși să îi facă față colegului său și să egaleze viețile sau va rămâne în Junglă în timp ce tânărul pleacă în Columbia?

Primele declarații ale concurenților, după Jocul pentru Recompensă

Krișan este cel care a reușit să câștige și astăzi Jocul pentru Recompensă, anume, o excursie în Columbia. Vizibil afectată de rezultat, Alexandra Ciomag a început seria de declarații de după joc:

„Îmi doream foarte tare să mai ieșim și noi din camp pentru că n-am mai pupat mâncare, n-am mai pupat altă imagine decât insula Taino de o lună. Îmi doream din tot sufletul. Mă frustrează faptul că am pierdut, am încercat să dau în acea minge.. Tot ce pot să spun e că nu a fost să fie. 100% la imunitate iau colanul ăla”, a spus Alexandra Ciomag.

Pe de altă parte, Andrei Krișan este extrem de fericit pentru victorie:

„În momentul ăsta e un mixt feeling. În sufletul meu mă bucur mult de chestia asta pentru că mi-am dorit din suflet, dar știu ce înseamnă să rămân în camp, să nu mănânc și nu pot să nu empatizez cu situația asta. Vreau să îl felicit pe Dan și să îi spun că Sofi e mândră de el!”, a spus Krișan.

Acesta a ales să meargă în această expediție din Columbia alături de Ștefania și Carmen.

