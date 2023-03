Survivor România 2023, 27 martie. Cine câștigă Jocul de Comunicare, cu o miză emoționantă: "Nu pot să cred..."

Reacția lui Dan Ursa după ce și-a revăzut soția și fiica: „Nu mai pot de dorul vostru!”

La fel de emoționat a fost și Dan Ursa atunci când și-a revăzut soția și fiica.

“Nu mai pot de dorul vostru! Vă iubesc!”, le-a transmis Războinicul. Acesta i-a spus fiicei sale că îi dedică fiecare punct câștigat.

Soția lui Dan Ursa i-a făcut și o surpriză soțului și a apărut îmbrăcată cu un tricou cu chipul RăzboniculuI.

„Ești cel mai bun! Te iubim!”, i-a transmis aceasta.

Un dialog savuros a avut loc și între Alin Chirilă și soția sa.

“Wow, când am văzut-o pe soția mea nu-mi venea să-mi mai iau ochii de la ea. Sunt îndrăgostit maxim de ea, dar când am văzut-o acuma parcă și mai mult m-a luat focul ăla. Îmi venea s-o savurez pe ecran. Să mă duc să iau ecranul ăla la sărutat... Îmi curgeau balele când am văzut-o pe soția mea”, a mărturisit Războinicul.

Alexandra Porkolab, în lacrimi după ce și-a revăzut fiica: „Mi-a explodat sufletul de bucurie!”

Războinicii exultă după victoria de la Jocul pentru Comunicare, pentru că acum au șansa să-și vadă familiile printr-un apel video.

Alexandra Porkolab nu și-a putut stăpâni lacrimile după ce și-a văzut fetița. Micuța a încurajat-o pe mama ei, dar i-a transmis că are un favorit la Faimoși. Este vorba despre Remus Boroiu.

„Mi-a explodat sufletul de bucurie!”, a mărturisit Alexandra după ce a avut șansa să-și revadă fiica preț de câteva minute.

Ionuț Iftimoaie a găsit vinovatul pentru înfrângerea dramatică de la Jocul pentru Comunicare

Ionuț Iftimoaie consideră că Remus Boroiu nu s-a concentrat destul la Jocul pentru Comunicare și că a fost mai preocupat să facă show decât să aducă puncte.

„L-am scărpinat prea mult între coarne! Și s-au umflat mușchii pe el un pic mai tare. Cred că puțină modestie l-ar ajuta mai mult”, a spus Faimosul la testimoniale.

Carmen Grebenișan, dezamăgită după înfrângerea suferită: „Chiar am crezut că e jocul nostru!”

Nici Carmen Grebenișan nu-și poate ascunde supărarea. Faimoasa era convinsă că tribul ei va câștiga, mai ales că aveau un avans considerabil în fața Războinicilor.

„Chiar am crezut că e jocul nostru!”, a spus Faimoasa cu ochii înlăcrimați.

Lacrimi și supărare în tribul Faimoșilor, după ce au pierdut șansa de a vorbi cu familiiIe lor

Kamara și Mihai Zmărăndescu izbucnesc în plâns după ce au pierdut șansa de a-și vedea copiii prin intermediul unui apel video.

Ada îl consolează pe Kamara, în timp ce Mihai Zmărăndescu răbufnește: “Hai, măi, frate, joc de doi, să jucați amândoi, că nu mai pot să stau fără să-mi văd băiatul! A cincisprezecea oară când pierd aici. Nu mai pot”.

Survivor România 2023, 27 martie. Cine este tribul care câștigă Jocul pentru Comunicare

Este 5-3 pentru Faimoși, dar Alin Chirilă reduce din diferență. Kamara nu primește acceptul medicului să mai intre pe teren.

Dan Ursa aduce și el punct, iar scorul devine 5-6, iar Războinicii sunt la un punct de victorie.

Lupta se dă acum între perechile formate din Remus Boroiu și Carmen Grebenișan și Robert Moscalu cu Andreea Moromete. Cei din urmă câștigă, iar Războinicii au apel video cu familia.

Războinicii reacționează după ce Kamara are nevoie de intervenția medicului: „N-are nimic, se preface!”

Este 2-1 pentru Faimoși. Remus Boroiu și Carmen Grebenișan aduc punct și scorul devine 3-1. Kamara și Bianca Patrichi duc scorul la 4-1. Alin Chirilă aduc punct pentru Războinici și scorul devine 4-2.

Kamara face echipă cu Ștefania Stănilă, dar imediat după probă are nevoie de intervenția medicului.

“Așa face când pierde... N-are nimic. Se preface!”, e de părere Robert Moscalu.

Luptă aprigă între cele două triburi la Jocul pentru Comunicare. Cine aduce primul punct

Primul punct la Jocul pentru Comunicare este adus de Remus Boroiu și Ștefania Stănilă. Alin Chirilă și Andreea Moromete reușesc să-și păstreze echilibrul mai mult și fac scorul de 1-1.

Un alt punct merge la Faimoși după ce Mihai Zmărăndescu și Bianca Patrichi se impun în fața Alexandrei Porkolab și a lui Robert Moscalu. Scorul devine 2-1 pentru Faimoși.

Faimoșii și Războinicii, în lacrimi după ce află care e miza de la Jocul pentru Comunicare

“E jocul nostru, noi așa îl tratăm ca fiind al nostru! Am pierdut două din greșeală și noi învățăm din greșeli și nu mai greșim, așa că astăzi vom câștiga”, a spus încrezător Dan Ursa.

Echipa câștigătoarea se va bucura de apeluri video cu cei dragi. Câștigă echipa care ajunge prima la 7 puncte.

