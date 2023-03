Survivor România 2023, 27 martie. Zanni stârnește hohote de râs în tribul Faimoșilor după ce începe să-l imite pe DOC

Panică în tribul Războinicilor: „A dispărut Ginuța!”

E agitație mare în tribul Războinicilor, după ce le-a dispărut găina. Toată lumea a început s-o strige și s-o caute prin junglă.

Alin Chirilă spune ce s-a întâmplat: “Ne-am hotărât să scoatem găină din cușcă, pentru că stătea prea izolată acolo și nu putea să bea apă, să mănânce și am pus-o lângă cușcă. Am vrut să o legăm la un moment dat de picior, dar am văzut că nu se mișcă de acolo și am zis hai să o lăsăm așa”.

Ce sfaturi au primit Faimoșii de la mentorii Zanni și Elena Chiriac

Faimoșii sunt curioși să afle să părere au cei doi mentori despre tribul lor.

“Părerile erau deja formate că noi v-am urmărit pe voi în fața televizorului atât timp. Acum interesant este să venim aici și să vă cunoaștem cu adevărat, să vedem că nu sunteți chiar atât de răi, lucru pe care îl știam oricum din sezonul meu”, le-a spus Elena.

“Și noi ne certam. Cum făceai să te faci auzit? Trebuia să faci mai urât decât ceilalți. Asta era soluția…Eu devoram echipa ca să se supună. Într-un final, se supunea. Adică a trebuit să fac urât, ca să îmi iau partea. La voi, aici, nu este despre asta. Eu cred că ar trebui să vă uniți”, a explicat Zanni.

Ce sfaturi au primit Războinicii de la mentorii Alex Delea și Oana Ciocan

Alex Delea și Oana Ciocan au petrecut prima noapte în jungla dominicană alături de Războinici.

„Nu credeam că o să-mi fie dor vreodată să dorm pe scândură!”, a glumit Delea.

Cei doi mentori vin cu sfaturi pentru Războinici. „Aveți foarte multă tensiune în echipă și nu aveți de ce”, le explică fostul câștigător Survivor.

După ce i-a încurajat și le-a spus care sunt punctele slabe, Oana Ciocan e de părere că: “o să fie foc pe traseu! o să-i mănânce pe Faimoși”.

Zanni stârnește hohote de râs în tribul Faimoșilor după ce începe să-l imite pe DOC

“Băi, ce mă bucur! Eu trebuie să dorm ca să realizez că sunt iar aici!”, le-a spus Delea Războinicilor după ce a ajuns la baracă.

În tabăra Faimoșilor, Zanni mărturisește că are un regret.

“Mamă, știi ce-mi pare rău? Că nu l-am întânit și pe DOC, să-l văd și pe DOC aici. Băi, deci DOC era fenomenal. Pe el îmi plăcea cel mai mult să îl privesc. Știu că a fost un chin pentru voi, că eu m-am întrebat de multe ori de ce i-ați permis”, a spus Zanni.

Zanni a profitat de faptul că-l avea aproape pe Kamara, unul dintre concurenții cu care DOC avea deseori conflicte, și a început apoi să-l imite pe DOC spre amuzamentul Faimoșilor.

