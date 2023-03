Survivor România 2023, 29 martie: Surprizele se țin lanț pentru concurenți, la Marea Unificare

×



Alex Velea și Antonia, concert surpriză pentru concurenți

„Din punctul meu de vedere a fost o combinație de energie și emoție. Nevastă-mea plângea, eu am cântat doar melodii vesele. În afară de efortul fizic, mai e și cel psihic, dorul de familie..”, a spus Alex Velea.

„A fost superb! Am avut mai multe emoții decât la orice concert. Mă bucur că am fost aici și că am făcut parte din această experiență”, a spus Antonia.

Domnul Dan, anunț important pentru concurenți: „Intrați la individuale!”

„Anunțul serii este că petrecerea s-a încheiat! Tot ceea ce credeați că știți despre Survivor România se va schimba în această noapte. Marea Unificare Survivor România 2023 a avut loc. Ce înseamnă asta? Faptul că veți locui în aceeași insulă, dar nu e singurul lucru adus de Marea Unificare. Al doilea lucru de o importanță colosală este că Marea Unificare înseamnă contopire din toate punctele de vedere, adică din acest moment veți face parte din același trib! Tribul Faimoșilor, Tribul Războinicilor nu mai există. Acest trib poartă numele: Tribul Taino! Un trib care a luptat pentru supraviețuire până la 1. Lupta a ajuns la nivelul următor, iar din acest moment sunteți fiecare pe cont propriu. Intrați la individuale!”, a spus Domnul Dan.

Kamara și Ionuț Iftimoaie, conflict aprins după Marea Unificare

După ce domnul Dan a anunțat că fiecare concurent va juca individual de acum înainte, Alin Chirilă, Robert și Remus au făcut deja o mică coaliție. Aceștia au vorbit despre ce cred că urmează să se întâmple, însă au făcut și glume la adresa lui Ionuț Iftimoaie.

Ulterior, Kamara a pornit o adevărată ceartă cu Ionuț Iftimoaie și totul a pornit de la explicarea regulillor ce vor urma.

„Lasă, Ionuț! Ne vedem pe traseu! Ești cel mai lent concurent ever, potolește-te!”, a spus Kamara.

„Eu îl accept pentru că nu trebuie să mă cobor la nivelul lui. Sunt eu cel mai lent, dar cel mai eficient”, a spus Ionuț Iftimoaie.

Întrebat de restul concurenților cum au reușit să se certe după ce timp de 2 luni jumătate au fost prieteni, Kamara a spus că niciodată nu l-a considerat pe Iftimoaie apropiatul lui:

„Niciodată n-am fost prieteni. Ăsta n-are prieteni nici în Survivor, nici în afara emisiunii”, a spus Kamara.

