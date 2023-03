Urmează săptămâna unificării triburilor la Survivor România! Crina Aburdan: Se vor spage găștile

Despre acest nou pas important în show, dar și despre experiența ei în tribul Faimoșilor a povestit Crina Aburdan, care a părăsit de curând competiția.

Aceasta, întrebată cum a fost pentru ea experiența celui mai dificil show de supraviețuire, a recunoscut că a petrecut prea puțin timp în Jungla Dominicană și că și-ar fi dorit să stea cel puțin 2 luni în competiție.

„Prea scurtă. Mi-aș fi dorit să fie mai lungă. Dorința mea de la început a fost să stau minim două luni. Poate dacă aș fi intrat de la început aș fi stat mai mult. A fost acomodarea mai grea, pentru că restul își formaseră o echipă, s-au împrietenit. Una peste alta a fost o experiență plăcută. Experiența în echipă a fost foarte frumoasă”, a spus ea pentru Știrile PROTV.

În ceea ce privește relaționarea cu Mihai Zmărăndescu, Crina Abrudan a punctat câteva detalii. Fosta concurentă a spus că nu se cunoștea cu sportivul înainte de a ajunge la aeroport și că nu înțelege motivul pentru care discuțiile lor au fost aprinse pe parcursul competiției:

„Pe mine una m-a luat prin surprindere. Ne-am cunoscut în aeroport, în momentul în care am plecat. Multă lume m-a întrebat dacă ne cunoșteam. Nu. Am călătorit împreună 20 de ore, am avut o escală, am mâncat împreună, am vorbit pe drum. A fost o relație bună. Habar nu am ce l-a mânat în această luptă. M-a luat prin surprindere atitudinea lui, mai ales din ce a pornit supărarea lui față de mine. Eram doi oameni care ne acomodam. M-a surprins”.



VEZI INTERVIUL COMPLET ÎN VIDEOCLIPUL DE MAI SUS