10 lucruri pe care nu le știai despre Billie Eilish, senzația de 17 ani din muzica internațională

Billie Eilish este o adevărată apariție, fie că vorbim despre vocea unică pe care o are, fie despre stilul său nonconformist. În doar 3 ani, frumoasa cântăreață în vârstă de 17 ani a devenit una dintre cele mai apreciate artiste din lume.

Iată câteva lucruri pe care nu le știai despre Billie Eilish:

1. Billie Eilish s-a născut pe 18 decembrie 2001 în Los Angeles și este Săgetător.

2. Ambii ei părinți sunt artiști, mama ei este muzician, iar tatăl ei este actor.

3. Muzicianul și actorul Finneas O`Connell este fratele ei și o ajută în cariera muzicală.

4. A devenit cunoscută după ce a înregistrat o melodie pe care Finneas o scrisese pentru el în 2016, numită “Ocean eyes”. Aceasta a încărcat piesa pe Soundcloud pentru prieteni și a devenit virală peste noapte.

5. Billie Eilish a înregistrat 2 piese pentru coloana sonora a serialului „13 Reasons Why”, marca Netflix.

6. Albumul ei de debut, When we fall asleep, where do we go, a fost lansat pe 29 martie 2019.

7. Billiie Eilish este vegetariană

8. Îi place să poarte haine oversize pentru a nu lăsa oamenii să o judece.

“Nimeni nu poate avea o opinie pentru că nimeni nu știe ce se ascunde sub hainele mele. Nimeni nu poate spune `e prea slabă sau prea grasă` sau `are un abdomen plat sau are grăsime pe abdomen`. Nimeni nu poate susține asta pentru ca nimeni nu știe.”

9. Billie suferă de sindromul Tourette. Tourette afectează o persoană din 100 și se caracterizează prin ticuri vocale și musculare, inclusiv repetarea neașteptată a unor mișcări sau sunete.

10. A fost îndrăgostită de Justin Bieber de când avea 12 ani.

“A fost prima mea iubire. El este persoana de care eram îndrăgostită, în capul meu și el era îndrăgostit de mine. Era ca o relație.”, a spus Billie într-un interviu.

Sursă Foto: Getty Images

