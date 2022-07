52 de ani e noul 30! Vedete din România care au aceeași vârstă ca Jennifer Lopez și arată la fel de bine

52 de ani – aceasta este vârsta la care J Lo uimește cu forma sa fizică de excepție. Vedeta arată mai bine ca în tinerețe, dar nu este singura care impresionează la 50 plus.

Vedetele din showbizul autohton demonstrează că 50 de ani este noul 30! Nu numai Jennifer Lopez poate arăta impecabil la această vârstă!

Loredana Groza, Anca Turcasiu, Dana Savuica și Mihaela Rădulescu au și ele 52 de ani și îi fac “concurență” divei latino. Vedetele noastre nu încetează să își surprindă fanii cu fizicul lor.

Loredana tocmai și-a încântat de curând admiratorii cu imagini în costum de baie din Mykonos. “Frumoasă și arătoasă la vârsta pe care o are..!!!”, “Arăți super Lory! Ai făcut și pătrățele!”, “O adevărată amazoană!”, i-au scris aceștia.

Desigur, nu au lipsit nici comentariile cârcotașilor, cu care vedeta e deja obișnuită - cei mai mulți o acuza că abuzează de Photoshop, FaceaApp sau… operațîi estetice. “Ai rupt FaceApp! Nici la 20 de ani nu arătai așa”, “Din ce în ce mai mult plastic în ape”, au scris trollii.

Loredana Groza a negat însă că ar avea vreo operație estetică. “Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme”, spunea Lori.

Anca Turcașiu este la fel de admirată. La 52 de ani, face senzație pe noua rețea de socializare preferată de tineri – TikTok.

Unul dintre cele mai recente clipuri postate de de vedetă are peste 200.000 de vizualizări și nu e de mirare. Anca Turcașiu își etalează silueta de fotomodel într-un costum de baie în doua piese, în vreme ce sare de pe o ambarcațiune în apa mării.

Cei care au văzut imaginile s-au grăbit să comenteze: “Arată mai bine că astea de 20 de ani!”, “Ai rămas tânără și frumoasă, domnișoară!”, “Ce bine arăți, Anca! Respect!”, “Ești, ai fost și vei rămâne o femeie frumoasă!”, “Ești una dintre cele mai frumoase femei România și nu numai! Te admir!!”, au scris fanii.

Mulți i-au spus că arată chiar mai bine că în filmul în care făcea furori în 1991, Miss Litoral: “Cred că și acum treci prin proba din filmul Miss Litoral”, i-a scris un fan.

Nu e o întâmplare că arată atât de bine. “Am grijă în permanenţă de regimul meu alimentar, de orarul meu de somn şi de programul meu de sport. Mi-am educat metabolismul şi am grijă să nu acumulez kilograme pe care apoi mi-ar fi foarte greu să le dau jos. Beau ceaiuri, apă şi mănânc multe legume crude pentru a avea o digestie bună', a spus Anca într-o emisiune.

La 52 de ani, Dana Savuica rămâne una dintre cele mai frumoase femei din România. O demonstrează cele mai recente imagini publicate de vedetă pe rețelele de socializare.

“Deșteaptă foc! Frumoasă maxim! În pozele astea ai 30 de ani!”, “Perfecțiune”, “Superbă puțîn spus”, - i-au transmis admiratorii.

Mihaela Rădulescu face și ea parte din grupul perfecțiunii la 52 de ani. Care sunt secretele ei? „Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport.

În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara că să nu mă trezesc umflată la față.

Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei”, spunea Mihaela Rădulescu în revista Viva.