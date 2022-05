A devenit celebră datorită relației cu Ayrton Senna. Cum arată acum Adriane Galisteu, ultima iubire a regretatului pilot

S-au împlinit 28 de ani de la moartea unuia dintre cei mai talentați și iubiți piloți de Formula 1. În 1 mai 1994, Ayrton Senna pierdea cursa cu viața, după ce monopostul său s-a lovit de un parapet pe circuitul de la Imola, Italia. Brazilianul avea doar 34 de ani.

Ayrton Senna era văzut ca un zeu în Brazilia. La înmormântarea sa, în 5 mai 1994, peste 3 milioane de oameni s-au adunat pe străzile din Sao Paulo.

Adriane Galisteu, ultima iubire a lui Ayrton Senna

La funeraliile campionului de Formula 1 a vărsat lacrimi amare și Adriane Galisteu, modelul care se iubea de mai bine de un an de zile cu Ayrton Senna. Deși nu a reușit să intre în grațiile familiei lui Senna, pilotul o adora pe blondină și o lua cu el peste tot.

Adriane Galisteu a scris o carte despre relația cu Senna

Adriane avea doar 21 de ani când l-a pierdut pe Senna. După moartea sa, blonda a dat nenumărate interviuri și chiar a scris o carte despre perioada petrecută alături de Senna: “Viața mea cu Senna”. La un an de la moartea lui Senna, Adriane a pozat în Playboy. Mulți au acuzat-o atunci că s-a folosit de relația sa cu Ayrton pentru publicitate și bani.

Anii au trecut, iar Adriane a ajuns vedetă în Brazilia. Fosta iubită a lui Ayrton Senna a prezentat mai multe emisiuni, a jucat în filme și a semnat contracte de publicitate cu diferite branduri.



Blonda nu l-a uitat pe Ayrton Senna. Nu de puține ori a declarat că legendarul pilot a fost iubirea vieții ei. Adriane obișnuiește și astăzi să posteze imagini cu Ayrton Senna pe contul de socializare. În ziua în care s-au împlinit 28 de ani de la moartea pilotului, Adriane a postat o fotografie cu cel care a fost de trei ori campion mondial. “Pentru totdeauna!”, a scris ea în dreptul imaginii care a adunat 110.000 de like-uri.

Adriane Galisteu arată fenomenal și la 49 de ani

Ajunsă la 49 de ani, Adriane și-a păstrat silueta suplă din tinerețe și a rămas la fel de dezinhibată în fața camerelor de fotografiat. Drept dovadă stau fotografiile pe care le postează din vacanțe. Adriane adoră să pozeze provocator și publică pe contul de Instagram chiar și imagini în care apare topless sau nud. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos)

Brazilianca are peste 4,5 milioane de urmăritori pe contul de Instagram. Ea a fost măritată un an cu afaceristul Roberto Justus, iar din 2010 este căsătorită cu Alexandre Iodice, afacerist cu care are și un băiat, Vittorio.



