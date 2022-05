A murit mama lui Andrea Bocelli. Edi Aringhieri avea 84 de ani

La vârsta de 84 de ani, mama lui Andrea Bocelli s-a stins din viață. Aceasta și-a dedicat toată viața fiului său.

Andrea Bocelli este unul dintre cei mai cunoscuți tenori din lume. Acesta a făcut ravagii pe scenele marilor orașe și i-a încântat pe toți cu talentul său. În drumul său către celebritate, Andrea Bocelli a fost însoțit de mama lui, Edi Aringhieri. Femeia, deși la naștere i s-a recomandat să facă avort, a continuat să lupte pentru fiul ei. Acum însă, la 84 de ani, ea s-a stins din viață și a lăsat un mare gol în sufletul cântărețului de operă.





Edi Aringhieri și-a dedicat toată viața creșterii și dezvoltării fiului său. În urmă cu câțiva ani, ea a participat la o emisiune, acolo unde a vorbit despre momentul în care a aflat că Andrea Bocelli ar putea suferi de o boală gravă. Medicii i-au recomandat să renunțe la sarcină, însă ea a continuat să lupte pentru viața copilului ei.

‘’Mi s-a spus să fac avort deoarece fiul meu se va naște cu o boală congenitală care îl va face să-și piardă vederea. Am ajuns de urgență la spital din cauza unor probleme grave la stomac. Am decis să duc la capăt sarcina. Am ținut să spun această poveste pentru a da putere familiilor care se confruntă cu situații similare celei pe care am trăit-o eu și familia mea’’, a spus ea la acea vreme.

Aceasta a mai mărturisit că în ziua în care și-a născut fiul, a văzut un porumbel cu o dimensiune diferită față de cea cu care femeia era obișnuită. În acel moment, ea a crezut că Andrea Bocelli va deveni următorul Papă, însă lucrurile au luat o altă direcție, iar el se numără printre stelele muzicii internaționale.

‘’Nu am văzut niciodată un porumbel de acea dimensiune. Credeam că am născut un viitor Papă’’, a mai spus ea.

