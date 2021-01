A renunțat la muzică, dar e pe primele două locuri în trending! Dani Mocanu, ultimul mesaj pentru fani

În urmă cu doar câteva luni, Dani Mocanu anunța că renunță la cariera muzicală, pentru a fi mai aproape de familia lui și pentru a-și dedica viața lui Iisus.

Deja celebrul manelist a afirmat la acea vreme că va mai cânta doar în Biserică după data de 1 ianuarie 2021, atunci când a decis să dispară de tot din lumea mondenă.

Pentru a părăsi scena în stil de mare artist, așa cum se recomandă de fiecare dată, Dani Mocanu a lansat o ultimă melodie, „Legenda vie”, care a ajuns pe locul 1 în trending și a depășit 1 milion de vizualizări în 24 de ore.

„Vorba multă, sărăcia omului. Și nu, nu e cazul meu. Am apărut, v-am spart și am plecat”, „Sunt omul care a stat cel mai mult în vizor, după orice hit, eram la procuror” și „Cum e Papa de la Roma în Italia, la fel rămâne Mocanu în România. Toată lumea știe că Dani Mocanu e legendă vie” sunt doar câteva dintre versurile melodiei care se vrea a fi ultima din cariera de artist a lui Dani Mocanu.

Mai mult decât atât, pe locul 2 în trending este tot Dani Mocanu, cu videoclipul piesei „Asasin 2”.

Chiar înainte de a se retrage din muzică, Dani Mocanu a postat pe YouTube și un ultim mesaj pentru fanii lui:

„Când am început să cânt, eram amărât. Abia aveam niște haine pe mine, cumpărate cu niște bănuți strânși. Casă nu aveam, dar în schimb aveam multe greutăți și datorii! De la prea multă amărăciune, nimeni din familia mea nu vedea un succes pe acest plan. Își vedeau de ale lor. Însă eu am sperat și am luptat ca un robot. Ca un robot setat să câștige. Am avut încredere în Dumnezeu și știam că El îmi va pregăti atât mie, cât și familiei mele, un viitor frumos. Anii au trecut, iar El, viața mea, Creatorul Universului, m-a sprijinit în tot ceea ce am făcut. M-a luat de mână și m-a pus în fața tuturor. Dintr-un copil amărât, azi am ajuns milionar. Dar nu orice milionar. Un milionar care nu și-a lăsat familia. Un milionar care și-a ajutat fiecare membru din familie sau neam. Un milionar care nu a uitat de cei amărâți. Un milionar care nu a uitat de Tatăl lui din Cer, care i-a întins o mână de ajutor. Iar El știa asta. Știa sufletul meu. Altfel nu intervenea! Te iubesc, Doamne, ești viața mea. Ești Tatăl meu, te iubesc! Rămâneți cu bine, dragii mei fani”

