A sărbătorit 53 de ani în costum de baie! Mihaela Rădulescu, apariție demnă de Baywatch: siluetă perfectă la plajă!

Mihaela Rădulescu face parte din categoria vedetelor pentru care vârsta nu este decât un număr. Pe măsură ce anii trec, ea arată din ce în ce mai bine. O demonstrează și cele mai recente imagini, pe care le-a postat chiar de ziua ei.

“Codul vestimentar pentru ziua mea – 2 roti și un costum de baie. Mai purtam de asemenea și niste sentimente grozave, care nu se văd în poze”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Vedeta a făcut senzație printre fanii de pe rețelele de socializare într-un costum de baie roz neon, care i-a pus pielea bronzată în valoare.

“Felicitări, arați superb!”, “Splendidă, ca întotdeauna”, i-au scris fanii.

Și Carmen Brumă i-a făcut o urare: “La mulți ani, femeie spectaculoasă!”.

VEZI SI: 52 de ani e noul 30! Vedete din România care au aceeași vârstă ca Jennifer Lopez și arată la fel de bine



Care e secretul ei? „Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport. În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara că să nu mă trezesc umflată la față.Țîn cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei”, spunea Mihaela Rădulescu în revista Viva.