A slăbit spectaculos și și-a făcut curaj să apară în costum de baie! E greu de crezut că Minodora avea 100 de kilograme

La 42 de ani, Minodora se bucură arată impecabil și îi inspiră și pe alții să slăbească.

Fotografiile din trecut demonstrează asta, dar e greu de crezut că a avut aproape 100 de kilograme! Acum că a slăbit are însă curaj să pozeze și în costum de baie și să zâmbească mândră.







Legat de modul în care a slăbit, Minodora și-a dezvăluit secretele chiar pe pagina de Facebook:

”O să vă spun povestea pe scurt! În Ianuarie 2017, mi-am făcut operație la stomac, de micșorare a stomacului. Am reușit să slăbesc cu ajutorul operației, în jur de 20 de kg, după care mâncând puțin, pentru că nu poți datorita operației, însă, foarte foarte des, am început să mă îngraș, vreo 8 kilograme. Nu mi-a convenit deloc! De anul trecut, am trecut la dietă”.

“Întotdeauna am fost capricioasă și am făcut numai ce am vrut. Doctorul mi-a spus că dacă vreau să slăbesc mai mult de 20 kg, trebuia să slăbesc 30 kg, să nu mai mănânc între mese. Ce se întâmplă, mănânc 4-5 guri și nu mai pot! Iar eu ar trebui să stau o oră la masă. Nu fac acest lucru. Mănânc 4-5 guri, m-am săturat și peste 2 ore îmi este iar foame. Vă mai spun că nu mănânc prăjit nimic, decât la cuptor, pe grătar sau fiert! Nu mănânc gras deloc, nu mănânc paste, orez sau cartofi, fără dulciuri după ora 19.00 seara, iar la ora 20.00 dorm, ca să nu mi se mai facă foame. Foarte important este să vă păstraţi orele de mâncare.”

FOTO: MINODORA FACEBOOK