Actorul Willie Garson, cunoscut pentru rolul din serialul Sex and The City, a murit la 57 de ani

Actorul Willie Garson, cunoscut pentru rolul lui Stanford Blatch din serialul Sex and The City, a murit la doar 57 de ani. Anunțul trist a fost făcut de fiul acestuia, Nathen, pe contul de Instagram.

Nathen Garson a postat o fotografie cu tatăl său și un mesaj emoționant pe contul de socializare. “Te iubesc atât de mult, tata! Odihnește-te în pace…Sunt atât de fericit că ai reușit să-mi împărtășești toate aventurile tale și că am reușit să realizăm atât de multe lucruri împreună. Sunt atât de mândru de tine! Te voi iubi mereu, dar cred că este timpul ca tu să pleci într-o aventură a ta. Vei fi mereu cu mine. Te iubesc mai mult decât vei ști vreodată și mă bucur că acum ți-ai găsit pacea. Ai fost cea mai puternică, amuzantă și inteligentă persoană pe care am cunoscut-o”, a scris tânărul pe Instagram.



Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită, însă Daily Mail scrie că Willie Garson suferea de cancer pancreatic.

În Sex and The City, Willie juca rolul confidentului lui Carrie Bradshaw, personaj interpretat de Sarah Jessica Parker. Actorul a luat parte și la filmările “And Just Like That…”, o continuare a serialului de succes “Sex and the City”.

Actorul a fost fotografiat alături de Sarah Jessica Parker și comediantul Mario Cantone, în 24 iulie, în timp ce filmau o scenă pe străzile din New York.

După moartea actorului, mai multe staruri de la Hollywood i-au adus un tribut. Printre ele, se află și actrița Cynthia Nixon. “Atât de tristă...Cu toții l-am iubit și am adorat să lucrăm cu el. (...) A fost un profesionist desăvârșit”, a scris Cynthia pe contul de socializare.

Fotografii: Getty Images

