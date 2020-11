Actrița Elvira Deatcu a anunțat că are coronavirus: „Vremurile sunt tulburi, ciudate, tensionate”

De la o zi la alta, România atinge noi recorduri privind numărul persoanelor care au COVID-19, iar printre cei infectați se regăsesc și tot mai multe persoane publice.

În urmă cu puțin timp, actrița Elvira Deatcu a dezvăluit că este și ea bolnavă, alături de toți membrii familiei ei. Actrița din „Vlad” a afirmat că a decis să se testeze în momentul în care a rămas fără gust și fără miros și că în prezent starea ei de sănătate este bună.

„Ca să rămânem în «cordialitate cu adevărul», așa cum frumos a spus-o un minunat preot, aș vrea să aflați de la mine, și nu pe alte căi, că vineri, rămânând brusc fără gust și miros, am făcut testul PCR și ieri seară am aflat că testul COVID a ieșit pozitiv pentru toți patru membri ai familiei mele. Deși mă așteptam, șocul a fost destul de mare! Din fericire, avem o stare bună toți, am făcut evaluarea care se cere într-o astfel de situație și totul este în regulă. Suntem în izolare, firește, și... optimiști că vom trece cu bine peste încercarea asta. Aveți grijă de voi, de copii, părinți și de bunici. Vremurile sunt tulburi, ciudate, tensionate și fiecare dintre noi învață în perioada aceasta o lecție nouă despre bunătate, generozitate, fragilitate… Vă doresc sănătate”, a spus Elvira Deatcu în exclusivitate pentru protv.ro.

