Adda, noi detalii despre starea sa de sănătate. „Am stat trei zile conectată la un aparat”

În vara acestui an, în emisiunea Vorbește lumea, Adda a făcut dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă și modul în care i s-a schimbat viața de la un diagnostic. Artista a spus că suferă de Borelioza (boala Lyme) şi Bartonella, fapt care a determinat-o să se retragă din viața publică pentru un an.

Recent, artista le-a împărtășit admiratorilor săi, pe rețelele de socializare, cum se simte după tratament.



„Astazi m-am machiat!

Iau antihistaminic la peste 80 de ore. Iar “reacțiile alergice” nu mai sunt atât de violente, pentru că nu mă mai tratez pentru int. la histamină/ alergii/ dermografism. Sunt mai bine. Nu mai văd în ceață. Nu mai scap obiecte din mână. Sunt mai coerentă. Am momente, încă, în care uit cuvintele în mijlocul propoziției, sau uit ce vreau să fac, dar am răbdare. O să dureze. Mă ajută mult scrisul și cititul.



Respect cu sfințenie protocolul din plante și regimul alimentar. Am făcut și un tratament cu vibrație hertz, care omoară prin curent, tot ce e viu. Am stat 3 zile conectată la un aparat și abia aștept reevaluarea. Să vedem dacă mâncăm coliva pentru familia intrusului. O să revin cu detalii. Urmează să renunț si la ouă ca să accelerez detox-ul. Paraliziile sunt mai rare, la fel și spasmele musculare, dar durerile de oase încă mă bântuie. Încă amorțesc și mă umflu, dar mai light. Important e că nu mă mai panichez. “Angioedemul”, mă rog, spirocheta lui îmi provoacă încă spasm în gât, dar mai rar și trece în câteva minute- singur, după ce îl injur de mă-sa!



Am observat că, atunci când am acele pusee de rău, îmi cere corpul dulce. De fapt, îmi cere Gogu și verișorii lui, să le dau ceva care să-i țină în viață. Dar eu le dau la mumu cu câteva pahare de apă. Beau peste 3 l de lichide pe zi. Și da! Mi-e frică de tratamentul medicamentos și de reacțiile corpului meu, când Gogutz va ajunge în iad, ca nenorocitu’ e răzbunător tare. Însă gândesc pozitiv că e o luptă pe care o voi câștiga! Sunt mai deșteaptă decât el! Vă mulțumesc că sunteți aici! #salfutempegogutz

Ps: am auzit ca pe grupurile de Lyme #salfutempegogutz a ajuns un motto. Eu nu sunt pe acele grupuri.Dar le urez multă sănătate și putere tuturor celor care duc această luptă!”, a fost mesajul artistei pe Instagram.

Anterior, solista a povestit despre debutul bolii: „M-am trezit pur și simplu cu o erupție foarte puternică… Aproape șoc analfilactic. Dintr-o dată, fără nimic. Și am fost la spital de două ori, am făcut foarte multe investigații. Am fost la alergologi, dermatologi. Nimeni nu a știut ce am”.