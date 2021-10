Adela Popescu a coborât din avion și a renunțat la vacanța la Roma. „Voi știți că mie îmi e frică să zbor”

Adela Popescu a intrat în panică în avionul care trebuia să o ducă la Roma, împreună cu soțul ei. Radu Vâlcan a încercat să o convingă că totul e ok, însă prezentatoarea de la „Vorbește lumea” nu s-a lăsat înduplecată.

Adela Popescu a primit o vacanță la Roma, de ziua ei, de la Radu Vâlcan și acum ar fi trebuit să admire frumusețile capitalei Italiei. Însă, din cauza unui incident petrecut la bordul aeronavei, prezentatoarea emisiunii Vorbește lumea a intrat în panică și nu și-a mai dorit să zboare.

Adela a povestit că unei persoane i s-a făcut rău la bord, iar aeronava a trebuit să se întoarcă pe aeroportul din Otopeni.

„La o oră după decolare, din cauza unei urgențe medicale, a trebuit să ne întoarcem pe aeroport. Voi știți că mie îmi e frică să zbor, iar starea de panică provocată de ceea ce s-a întâmplat m-a făcut să îmi doresc să cobor din avion. Sigur că Radu a încercat să îmi explice că persoana cu probleme e pe mâini bune acum, că nu e vorba de nicio defecțiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip să mă convingă”, a dezvăluit Adela pe contul ei de socializare.

Prezentatoarea TV crede că a făcut un atac de panică, altfel nu-și explică de ce și-a pierdut curajul de a zbura și încrederea că zborul va fi sigur.

„Probabil am făcut un atac de panică și toate îmi păreau semne. Cei care ați trecut printr-unul știți probabil cum deformează realitatea”, a mai spus vedeta.

Adela și Radu au renunțat la vacanță și s-au întors acasă. Au comandat mâncare cu specific italian, în încercarea de a se simți ca la Roma.

„În fine... am ajuns acasă, am comandat mâncare italienească, prosecco și aproape am pupat pământul că sunt în siguranță”, a scris Adela.

Fotografii: @adela_popescu

