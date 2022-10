Adela Popescu, contrariată că nu a găsit un obiect indispensabil în Republica Dominicană: Cum, mă, oameni buni, nu există?

Adela Popescu are parte de o serie de surprize în Republica Dominicană, destinație în care se află pentru filmările emisiunii "Sunt Celebru, scoate-mă de aici". După ce a avut probleme cu bona pentru mezinul familiei, vedeta a fost contrariată când nu a găsit un obiect esențial în casa fiecărei persoane.

Adela Popescu, în vârstă de 35 de ani, a povestit pe rețelele de socializare cum a rămas surprinsă atunci când a aflat că în Republica Dominicana nu există aspiratoare. Artista a explicat cum a cerut un aspirator angajatei responsabile de curățenie și a rămas surprinsa să afle că nu există un astfel de obiect în țara insulară, pe motiv că nu este praf.

”Deși eu am luat de toate, (…) am luat și furtunul acela, adică batista bebelușului, gândindu-mă că o să-l conectez la un aspirator. Eu am văzut că femeia care ne face curățenie nu dă cu aspiratorul (…) a zis că nu e nevoie, că aici nu e praf.

Într-adevăr, aici nu e praf și se dă cu mătura. (…) Am început să căutăm un aspirator. Am cerut un aspirator (..) ”nu există aici aspirator”. Cum, mă, oameni buni, nu există aspirator?!

Am sunat la șeful firmei care face recrutarea celor care fac curățenie ”pău nu, că noi n-avem aspiratoare”. Credeți-mă, peste tot am întrebat. Nu există aspiratoare nici de cumpărat”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Nu este prima problemă de care se lovește Adela Popescu în Republica Dominicană. Vedeta s-a confruntat cu neplăceri și atunci când a încercat să aducă bona copiilor în țara insulară. După ce Radu Vălcan s-a întors cu cei doi copii mai mari în România, Andrei și Alexandru, deoarece au început școala, Adela Popescu a fost nevoită să rămână cu mezinul.

Deoarece este ocupată cu filmările emisiunii, artista a încercat să aducă bona copiilor pentru a o ajuta cu cel mic, însă bona nu s-a putut deplasa din cauza unei vize, iar artista a fost nevoia să apeleze la o bonă locală. Din păcate, Adela nu a fost mulțumită de serviciile sale, spunând că baiețelul plăngea încontinuu din cauza fetei.

