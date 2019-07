Adela Popescu: "Sper să nu fi greșit prea mult! Copiii devin ceea ce văd!"

De când e mamă, o parte din postările Adelei de pe blog sau rețele de socializare fac referire la cei doi copii și la preocupările legate de ei.

Adela Popescu a mers împreună cu Radu Vâlcan, la grădinița fiului lor cel mare, Alexandru. Cei doi au participat la o întâlnire în cadrul căreia s-a discutat despre importanța primilor trei ani din viața unui copil.

Marcată de cele auzite, Adela și-a împărtășit gândurile pe pagina de Instagram:

„Astă seară eu și Radu am participat la o întâlnire foarte interesantă organizată la grădinița lui Alexandru, în care s-a dezbătut importantă primilor 3 ani în viața și evoluția unui copil/om. Au fost momente în care am fost mulțumită și mândră de noi și momente în care m-am întristat foarte tare. Sper să nu fi greșit prea mult… Cred că e un gând pe care îl au toți părinții. Însă dincolo de cărți și tendințe în parenting, am credința că și micile ”derapaje” ale noastre, ale părinților, născute din neatenție, lipsa timpului, a răbdării, în relație cu puii, sunt în ordine atâta timp cât copilul se simte iubit și trăiește într-un mediu armonios, autentic, în care părinții se iubesc. Și nu mă refer la iubirea aceea de poveste pe care încercam să le-o prezentăm lor, ci la cea adevărată, căci ei simt energia REALĂ dinte mami și tati oricât am încerca noi să o mascăm, cosmetizăm. Copiii devin ceea ce văd!”.





Vedeta e permanent preocupată să învețe tehnici de parenting ce o fac o mamă mai bună și le împărtășește frecvent pe blogul persoal sau pe rețelele de socializare.

