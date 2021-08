Adela Popescu, prima vacanță după ce a născut! Unde a plecat vedeta cu toată familia

Nici nu s-a împlinit luna de când a adus pe lume cel de-al treilea copil, că Adela Popescu a și plecat în prima vacanță. Îndrăgita artista le-a făcut o bucurie băieților și i-a dus la mare.

“Ca idee, noi am plecat la mare. Toți.”, a scris Adela la InstaStories, acolo unde a postat mai multe filmulețe. Drumul până la mare a fost unul liniștit și asta pentru că toți cei trei copii au dormit buștean, iar mămica și-a putut savura cafeluța.

“#mykindofhappiness!” (n. red. Așa arată fericirea pentru mine!), a scris artista lângă fotografia în care cei mici dormeau.

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au ales un resort de lux din stațiunea Olimp. După ce s-au cazat, artista a postat câteva fotografii cu băieții mai mari, Alexandru și Andrei, în timp ce zburdau pe terasa imensă de la resort. Mezinul a fost scos la plimbare cu căruciorul de tăticul Radu Vâlcan.





"Ne-am făcut curaj, că nu se mai putea :), și am pornit spre mare. Am folosit drept pretext aniversarea de o lună a lui Adrian si utilitatea dovedită a aerosolilor. :) De fapt, un rol important în decizie a jucat logica mea care spune că, atâta timp cât bebelușul e alăptat exclusiv, nu se poate întâmpla nimic în plus față de ce s-ar putea întâmpla și acasă, plus dorul cât casa de mare de... mare :) Soțul a zis că are sens, așa că a fost de acord. Drept mulțumire, i-am dat un vin sec pe malul mării. Pare încântat, cred că ne mai aduce", este mesajul postat de Adela pe contul de Instagram

Recent, Adela a anunțat numele celui de-al treilea fiu

Adela Popescu a născut cel de-al treilea copil în 11 iulie, iar zilele trecute a dezvăluit ce nume a ales pentru el.



Vedeta a postat o fotografie la InstaStories, în care poartă un lănțișor cu litera „A”, oferind și o explicație: „A de la Alexandru, Andrei și Adrian”. Așadar, numele celui de-al treilea băiat al Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan este Adrian.

