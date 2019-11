Adela Popescu: "Sunt o mamă superficială"

De când e mamă, o parte din postările Adelei de pe blog sau de pe rețele de socializare fac referire la cei doi copii și la preocupările legate de ei.

Pe pagina de Instagram, vedeta a povestit o situație amuzantă, pe care o întâlnesc multe mame. "I-am cumpărat și îi cumpăr lui Alexandru multe hăinuțe care de care mai fancy. Ca și în cazul meu, nu investesc sume mari, dar cu puțină preocupare găsești lucrușoare de calitate și de super bun gust în multe locuri. Admir nespus familiie în care toți membrii sunt parcă din același aluat. Stilistic vorbind. Pe vremuri admirăm și îmi doream. Acum văd și mă minunez. Cum naiba stau toddlerii altora să îi îmbraci cum vrei tu că părinte? Sunt mituiți, amenințați sau pur și simplu așa sunt ei... cooperanți și poate cu un bun gust mult mai dezvoltat decât al lui Alexandru. În seară asta am fost la un restaurant în parc. Radu geacă de piele a la James Dean, bocanci, ochelari frumoși, niște jeanși masculini, negri, freza la locul ei. Eu niște pantaloni negri sport, teniși cu paiete, sacou negru mai lungut și un guler de blană aruncat la mișto. Alexandru? Alexandru. Un tricou inscripționat cu spidermen în niște culori de vis. Roșu, albastru și negru. Un hanorac roșu, desigur tot cu spiderman, niște pantaloni cel puțin modești și niște ghetute de care maică mea a zis că parcă sunt cumpărate de Staiu, adică de la alimentară din Susani. Pe cap o masca de carton și în buzunare multe multe șervețele de copii. Nu a fost chip să iasă altfel din casă. Și decât o scenă și nervi la plecare l-am lăsat să meargă cum vrea el. M-am gândit să păstrez în casă doar hainele în care dacă se îmbracă, sunt ok. Dar orice dulap adăpostește și haine de stat prin curte și de mers la țară cu ele, nu? Mda, mă rog, nu e asta nici pe departe o problema, dar mă gândeam la această speță și am dorit să împărtășesc. "

Vedeta îsi încheie postarea cu o întrebare pentru fanii părinți: "Toddlerii voștri cum sunt, cooperează?" și cu o concluzie haioasa: #suntomamasuperficială. Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Adela Popescu (@adela_popescu) pe Oct 7, 2019 la 3:27 PDT Lăsând gluma la o parte, vedeta e permanent preocupată să învețe tehnici de parenting ce o fac o mamă mai bună și le împărtășește frecvent pe blogul persoal sau pe rețelele de socializare. Multe dintre postările ei de pe Instagram sunt serioase și fac referire la cum înțelege ea ideea de educație:

„Astă seară eu și Radu am participat la o întâlnire foarte interesantă organizată la grădinița lui Alexandru, în care s-a dezbătut importantă primilor 3 ani în viața și evoluția unui copil/om. Au fost momente în care am fost mulțumită și mândră de noi și momente în care m-am întristat foarte tare. Sper să nu fi greșit prea mult… Cred că e un gând pe care îl au toți părinții. Însă dincolo de cărți și tendințe în parenting, am credința că și micile ”derapaje” ale noastre, ale părinților, născute din neatenție, lipsa timpului, a răbdării, în relație cu puii, sunt în ordine atâta timp cât copilul se simte iubit și trăiește într-un mediu armonios, autentic, în care părinții se iubesc. Și nu mă refer la iubirea aceea de poveste pe care încercam să le-o prezentăm lor, ci la cea adevărată, căci ei simt energia REALĂ dinte mami și tati oricât am încerca noi să o mascăm, cosmetizăm. Copiii devin ceea ce văd!”.





FOTO: FACEBOOK