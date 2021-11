Adele, interviu despre cea mai neagră perioadă: "A fost o vreme când am ținut în viață industria băuturilor alcoolice"

Adele, în vârstă de 33 de ani, a revenit în lumina reflectoarelor după o pauza considerabilă. Ultimii ani au fost dificili pentru artista care și-a schimbat radical stilul de viață. Într-un interviu acordat prezentoarei Oprah Winfrey, Adele a vorbit despre transformările prin care a trecut și momentele mai puțin fericite.

Într-un interviu acordat celebrei Oprah Winfrey, Adele a vorbit cu sinceritate despre transformarea radicală prin care a trecut odată cu divorțul de soțul său, Simon Konecki, și decesul tatălui ei.

În ciuda faptului că îl consideră pe Simon "salvatorul ei", Adele a declarat că ajunsese într-un punct în care legătura cu acesta o făcea să fie complet nefericită. "Încă de când am fost mică mi-am spus că atunci când voi avea copii voi fi fericită alături de tatăl lor. Am încercat o bună perioadă de timp să nu-mi dezamăgesc copilul. Iau foarte în serios ideea de căsătorie și îmi este rușine pentru faptul că nu am putut să fac ca relația noastră să funcționeze. Cred că Simon mi-a salvat viața. L-am întâlnit într-o perioadă în care mă aflam pe o pantă a autodistrugerii. El și Angelo, băiatul meu, mi-au oferit stabilitatea de care aveam nevoie și pe care nimeni altcineva nu mi-ar fi putut-o oferi", a declarat Adele.

Mai mult decât atât, artista a mărturisit că ea și Simon locuiesc foarte aprope unul de celălalt și au o legătură bună de dragul fiului lor. "Chiar și acum am încredere deplină în el. El și Angelo sunt îngerii trimiși pe Pământ pentru mine",a conchis Adele.

Un alt subiect abordat în cadrul interviului a fost "pasiunea pentru alcool" a artistei și modalitatea în care a decis să renunțe complet la el.

Tatăl lui Adele a consumat alcool întreaga sa viață, în cantități considerabile, potrivit mărturisirilor artistei. Faptul că tatăl ei a fost răpus de alcool a determinat-o pe Adele să lupte împotriva propriilor vicii. "Nu de la bun început, desigur. A fost o periaodă în care am ținut industria băuturilor alcoolice în viață, dar apoi am realizat că trebuie să muncesc mult cu mine pentru a deveni o persoană mai bună. M-am oprit și am început să merg la sala de sport pentru a mă menține ocupată", a mărturisit Adele, potrvit Mirror.

Sursă foto: Profimedia/Gettyimages

Vezi și: Războiul dintre Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos