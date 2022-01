Adelina Pestrițu a ajuns pe masa de operație. Cu ce probleme de sănătate se confruntă vedeta

Influencerița Adelina Pestrițu a ajuns la operație din cauza unor probleme de sănătate mai vechi. Vestea a venit chiar din partea ei, după ce a postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje legate de intervenția chirurgicală.

Creatoarea de conținut online, Adelina Pestrițu a dezvăluit pe contul ei Instagram că a trecut printr-o intervențe la coloană și că aceasta s-a finalizat cu succes.

Mai mult, ea s-a filmat pe patul de spital îndemnându-și fanii să fie mai atenți cu sănătatea lor: “din punctul meu de vedere, nu trebuie să stați și nu trebuie să ignorați niciun semn al organismului vostru că ar avea o problemă”, a conchis vedeta.

De mai bine de doi ani, după multiple tratamente împotriva durerilor acute la coloană, Adelina a decis să se opereze, intervenția fiind singura cale de a reveni la o viață normală.

Înainte de operație, medicii i-au făcut vedetei mai multe investigații, printre care și un RMN. În urma acestuia, chirurgii au decis să-i facă Adelinei Pestrițu o discetomie cu alcool.

„Ne vedem mai târziu. Sunt bine! Mulțumesc pentru mesajele de încurajare. Am trecut peste intervenția pe care a trebuit să o fac în această dimineață. Nu pot să spun că este cea mai grea, nici cea mai ușoară. Orice intervenție presupune emoții și stres, indiferent cât de mică ar fi. Știți deja de durerile mele de spate, mă plâng de 2 ani, dacă nu mai mult. Am făcut și fizioterapie, dar presupune un tratament pe o perioadă îndelungată și nu zic că nu sunt rezultate, sunt. Dar atunci când ai dureri vrei ca ele să se oprească acum, indiferent ce ai face, vrei să scapi de ele, iar pentru asta am venit la spital. În urma RMN-ului pe care l-am făcut medicul l-a interpretat și mi-a recomandat să fac o discectomie cu alcool. Cu toate astea pot să spun că mă simt norocoasă pentru că am întâlnit niște super medici. Le mulțumesc pentru căldura cu care m-au tratat”, a mărturisit Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare după finalizarea procedurii medicale.



Sursă foto: Instagram/adelina.pestritu

