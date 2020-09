Adelina Pestrițu a făcut public jurnalul scris în spital, când a avut coronavirus: „Începe o nouă etapă”

La începutul lunii septembrie, Adelina Pestrițu anunța pe Instagram că a făcut COVID-19, după care vedeta a dispărut din spațiul public.

Revenită pe Instagram zilele trecute, pentru a dezvălui că s-a vindecat, Adelina Pestrițu și-a anunțat acum fanii că a postat pe blogul ei personal un jurnal pe care l-a scris în perioada cât s-a aflat în izolare.

„Ce a fost greu a trecut și iată-mă din noua aici, cu voi. Mă simt de parcă astăzi începe o nouă etapă din viața mea. Am povestit despre fiecare clipă din această experiență într-un articol pe blog-ul meu. Am primit o lecție importantă despre necunoscut, umanitate, izolare și dor. Nu a fost ușor, dar sunt recunoscătoare pentru ce am învățat. With love, Ade”, a scris vedeta pe Instagram.

Adelina Pestrițu și-a sfătuit fanii să intre pe blogul ei, pentru a afla de acolo prin ce a trecut ea și cum se simte o persoană care are coronavirus, afirmând că totul îi dădea senzația de stare de război.

Mai mult decât atât, vedeta a postat și fotografii realizare în izolare, dar și mesajele pe care le-a primit de la fani în toată această perioadă.

foto: Instagram Adelina Pestrițu; EDA Magazine

