Adelina Pestrițu, atacată de fani după ce a anunțat că a fost infectată cu COVID-19. Ce i-au reproșat aceștia

În urmă cu câteva ore, Adelina Pestrițu a mărturisit că a aflat că este infectat cu noul coronavirus, fără să aibă mari probleme pentru moment.

Prin intermediul unui mesaj transmis pe Instastory, vedeta le-a explicat fanilor că a ieșit pozitiv testul pentru infecția cu COVID-19 și că urmează să se interneze pentru mai multe investigații, singurele simptome care au apărut deocamdată fiind lipsa gustului și a mirosului.

Aceasta a adăugat că testul soțului ei a ieșit negativ, iar acum așteaptă rezultatele pentru restul familiei, inclusiv pentru fetița ei de doi ani, Zenaida.

”Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID. Iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros, am venit, mi-am făcut un test. Testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului, aștept să fiu preluată și internată.”, a explicat aceasta pe Instastory în timpul nopții de ieri.

Majoritatea fanilor i-a transmis mesaje de încurajare, însă nu puțini au fost cei care au criticat-o pentru faptul că pe parcursul zilei s-a întâlnit cu mai multe persoane, deși încă nu avea rezultatul testului. În plus, într-unul dintre mesajele transmise pe parcursul zilei pe Instastory, Adelina Pestrițu a vorbit și despre mirosul brăduțului parfumat din mașină, iar de aici au pornit numeroase controverse pe contul ei de Instagram.





"Eu acum observ ce brăduț mi-am pus în mașină, dar nu aveam nevoie. Miroase a nou, a proaspăt... foarte tare. Mie îmi place vanilia, mi-am cumpărat brăduț din acesta. Miroase frumos, a vanilie", a spus vedeta.

”Pai daca erai suspecta de Covid trebuia să stai in izolare pana la aflarea rezultatului si daca e cum spui ca ai ramas fara gust si miros cum se face ca mirosul de vanilie si mirosul de masina noua il simti??!!! Chiar atat de prosti sa fim sa te credem???cât teatru mai trebuie să joci!!!”, ”Nu exista virusul !nu mai mintiti lumea , sunteti platiti bine sa dezinformați, cum naiba sa existe virusul din moment ce eu lucrez in Germania la un restaurant si am deschis din martie si lucram fara nici o protectie”, ”Nu pot sa cred adelina ca si tu ai ajuns sa faci treaba asta. In decursul zilei de azi iti miroseai bradutul cu miros de vanilie din masina dupa cum era pe story , deci ai miros. Eu nu te cred ca ai covid insa sunt curios de motivul real pt care vedetele sunt puse sa faca treaba asta”, ”Mie imi miroase a manipulare in masa/inconstienta,nu contest ca n-ar avea virusul,dar comportamentul ei denota incoerenta intre 2 parti ale zile relativ apropiate” sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de oameni la cea mai recentă postare de pe contul de Instagram al Adelinei.