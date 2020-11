Adelina Pestrițu își licitează rochia de mireasă pentru modernizarea Spitalului Județean din Câmpulung-Muscel

Adelina Pestritu își donează rochia de mireasă pe care a purtat-o în iulie 2019 într-o licitație cu scop caritabil, pentru a contribui la modernizarea Secției de Pediatrie, din cadrul Spitalului Municipal din Câmpulung-Muscel, în care s-a născut în urmă cu aproape 34 de ani.

Licitația va fi una deschisă publicului din mediul online, se va desfășura pe pagină de Facebook LaPrimulBebe, iar persoanele care își doresc să cumpere rochia de mireasă a Adelinei pot scrie în comentarii suma pe care o oferă, până pe 27 noiembrie, la ora 21.59. Persoana care oferă suma cea mai mare va întra în posesia rochiei unicat care a fost creată de o casă de modă din Spania și va contribui, în același timp, la renovarea și utilarea Secției de Pediatrie a Spitalului din Câmpulung.

„Orașul în care m-am născut îmi trezește multe amintiri frumoase și mereu îl voi numi acasă. Acum a venit momentul să îi ofer o mână de ajutor, ca el să se păstreze mereu frumos, viu și adaptat zilelor noastre. Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Câmpulung-Muscel, acolo unde m-am născut, este neschimbată. Anii au trecut, medicina și tehnologia au avansat, însă spitalul în care atât de mulți copii își cunosc mamele a rămas pe loc. Și știu că alături de alți oameni cu inimă mare îl putem transforma într-un spațiu cald și primitor pentru bebelușii și copiii fiecărei familii. Un prim pas este să-mi scot la licitație rochia mea de mireasă, iar banii să servească la recondiționarea acestei Secții de Pediatrie a spitalului unde eu am venit pe lume, urmând ca implicarea mea să fie mereu activă în această campanie frumoasă”, își motivează gestul Adelina Pestritu, câștigător “Best Influencer 2019” la E! People Choice Awards, antreprenor în online și fondator edamagazine.ro și byeda.ro., fericită că poate ajută oamenii din orașul ei natal.

Rochia de mireasă creată special de Pronovias pentru Adelina Pestritu cu ocazia căsătoriei sale cu Virgil Steblea a costat 8.800 de euro și are o valoare sentimentală foarte mare pentru ea. „Rochia pe care am purtat-o nu doar că este un obiect vestimentar valoros, ci are pentru mine și o însemnătate afectivă extrem de mare, pentru că am purtat-o într-una dintre cele mai fericite zile din viață mea și a fost exact așa cum mi-am dorit-o. Dincolo de bani, fiind vorba de o licitație cu scop caritabil, îmi doresc ca femeia la care va ajunge rochia să știe că, pe lângă bucuria de a o îmbracă la nunta ei, va avea satisfacția pe viață că a contribuit la o cauza nobilă”, susține Adelina Pestritu, cunoscută în cadrul comunității sale de peste 3 milioane de oameni pentru gesturile ei caritabile.

