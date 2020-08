Adelina Pestrițu, neinspirată în alegerea costumului de baie? Fanii au reacționat: „O formă ridicolă”

Fără doar și poate, Adelina Pestrițu este nu doar una dintre cele mai mediatizate vedete din țara noastră, dar și una dintre cele mai frumoase femei din România.

Ajunsă la 33 de ani, vârstă pe care a împlinit-o la începutul acestui an, Adelina Pestrițu are peste 1,5 milioane de fani pe Instagram și primește des complimente din partea acestora. Chiar dacă în mare parte este apreciată de internauți, vedeta are și momente când este pusă la zid de fanii ei, din cauza postărilor din mediul online.

Spre exemplu, în urmă cu doar câteva zile, Adelina Pestrițu a îmbrăcat un nou costum de baie și a postat pe Instagram câteva fotografii în care apărea cu noua ținută, dar imaginile ei au stârnit reacții controversate: unii fani i-au spus că este superbă, în schimb ce alții au afirmat că nu a fost deloc inspirată când și-a ales slipul.

„Fată dragă, ești slabă rău! Iartă-mă, poate greșesc. Și da, cum ți-a mai scris cineva la comentarii: buzele tale sunt exagerat de umflate”, „Nașpa. Nu îmi place deloc cum îți stă… slipul e bestial”, „Zici că ai Pampers pe tine”, „Arată ca slipul lu’ bunică-mea de acum 50 de ani. Așa e moda acum?” și „Ești impecabilă de la zâmbet, până-n vârful unghiilor. De la atitudine, până la decor. Totul este perfect! Dar permite-mi să-ți spun părerea despre acești... slipi. Par niște scutece gigantice. Nu cred că avantajează pe nimeni acest model și au o formă ridicolă. Să ne înțelegem, tu ești superbă în orice condiții” au fost câteva dintre reacțiile internauților.

Văzând că primește atâtea comentarii, Adelina Pestriți nu a stat pe gânduri și le-a răspuns fanilor: „Atâtea păreri când nimeni nu le cere. De ce?”, „Nu știu de ce îți exprimi părerea când nimeni nu ți-a cerut-o” și „Este mărime mica, însă așa este modelul. Știu ce spui și sunt de acord că slipul este puțin mai larg”.

foto: Instagram Adelina Pestrițu

