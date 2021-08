Adevăratul motiv pentru care Mihaela Rădulescu s-a mutat la Monaco, după divorț, deși avea o carieră de succes în România

Mihaela Rădulescu a fost invitata Amaliei Enache în podcastul “Inima la Vedere” și a făcut mai multe dezvăluiri neștiute până acum, atât despre viața de mama, cât și despre perioada de după divorț, când a decis să plece din România.

Mihaela Rădulescu și-a deschis sufletul în fața Amaliei Enache și a povestit cum a decis să plece din România, deși avea deja o carieră de succes. “Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan, eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, noi aici nu aveam liniște, era perioada cu divorțul. Copilul meu trebuia să înceapă grădiniția, eu trebuia să merg după el. Nu puteam să ies din casă nici până la colțul străzii fără două mașini de la două reviste de scandal care zăceau în fața casei, de dimineața până seara. Ăla a fost momentul în care am discutat cu tatăl copilui. A fost un sacrificiu pe care am decis să-l fac, nu m-am mai gândit la mine. Când m-a întrebat copilul <<Mama, tu de ce nu mergi cu mine în parc?>>, atunci a fost declicul. Mi-am dat seama că îl trimiteam în parc ori cu bunica sau cu oricine se afla prin preajmă pentru că eu nu puteam să ies cu el. Dacă ieșeam eu, apăreau 20 de fotografii... era și un soi de agresivitate în perioada aia”.

Vedeta a considerat după divorțul de Elan Schwartzenberg că fiul lor, Ayan, nu se va bucura de copilărie din cauza presei, de aceea a decis să este momentul să plece, iar sprijin i-a fost chiar tatăl copilui. “Mi-am dorit ca fiul meu să aibă o copilărie normală. I-am zis tatălului copilului atunci că eu nu pot să cresc copilul aici, pentru el, nu pentru mine. Nici nu știam unde o să plec. A fost decizia tatălului lui să mergem în Monaco, pentru că avea prieteni acolo”.

Cum s-a schimbat viața Mihaelei Rădulescu

Mihaela Rădulescu pare și este o femeie foarte puternică, însă mutarea în Monaco nu a fost tocmai ușoară. Vedeta spune că o perioadă nu a simțit că aparține acelui loc, așa că a apelat la ajutor de specialitate. “Am fost la psiholog. Am simțit nevoia să abordez un prieten psiholog. Mă mutasem într-o țară nouă și nu-mi găseam locul. Simțeam că nu mă puteam adapta în Monaco. Nu voiam nici să-mi fac prietenii false”.

Însă, cea mai mare bucurie a ei a fost atunci când a realizat că nimeni nu o fotografiază atunci când iese pe stradă și că, în sfârșit, se poate bucura de lucruri mărunte, dar esențiale, alături de copilul ei. “A doua amintire dragă a mea este că, după o săptămână în Monaco, merg în parc cu copil și îmi spune <<Mamă, ai venit cu mine în parc>>. Am realizat că copilul eu este liber”.

Care sunt regretele ei atunci când se gândește la trecut

Deși Mihaela Rădulescu și fostul ei soț au ales drumuri separate, vedeta recunoaște că uneori regretă că Ayan nu a crescut într-o familie, cu mama și tatăl împreună. "Recunosc că mi-ar fi plăcut să fi avut mai multă înțelepciune și să nu destram căsătoria cu tatăl copilui. Are legătura cu copilul. Mi-aș fi dorit ca el să crească în bula asta unde mama și tata sunt prezenți mereu."

Cu Inima la Vedere este un podcast despre cea mai serioasă joacă: de-a părinții. Amalia Enache, jurnalist, mamă și Ambasador Hope and Homes for Children, este gazda podcast-ului iar invitata ei este Mihaela Rădulescu Schwartzenberg. Mai multe pe hopeandhomes.ro.

