Adi Nartea, la 40 de ani. Cum este interpretul lui „Vlad” în viața reală

La 40 de ani, Adi Nartea se poate mândri cu un început strălucit în cinematografie, dar și cu o familie frumoasă. Puțini știu că interpretul lui „Vlad” din serialul cu același nume nu a visat să devină actor, dar odată ajuns în această lume a fost fascinat de ea.

Dacă în film joacă un tip serior, elegant și interesat de afaceri, în realitate Adi Nartea are cu totul alte interese. Fiind licențiat în sport, Adi este o persoană foarte activă. În timpul liber se antrenează constant, practicând diverse tipuri de sport.

Chiar în ajunul aniversării sale, Adi Nartea a fost la munte, în Poiana Brașov, unde a urcat pe Vârful Postăvaru, împreună cu atletul Radu Milea. Actorul a scris pe Instagram că a parcurs 8,64 km într-o 1 h și 35 minute. Născut la Brașov, el este strâns legat de această zonă, unde adesea vara mergea prin drumeții, iar iarna la schiat.

Cum a trecut de la sport la actorie, Adi Nartea a dezvăluit într-un interviu pentru PRO TV PLUS:

„Să-ţi zic cum am început. Eram la liceu şi mergeam la antrenamente. Nu de actorie, ci de volei. Însă, cam din primul an de facultate, am început să vin la Bucureşti în calitate de model, pentru că mă întâlnisem cu Cătălin Botezatu, Catinca Roman, care au văzut un potenţial model în mine şi mi-au spus: Poţi să mergi pe podium? Hai, că avem nevoie de băieţi. Am început să vin la Bucureşti, am început să fiu chemat la probe, la castinguri de reclame. S-a întâmplat să fiu cu placa de snowboard, sus, la Postăvaru, şi să fiu sunat pentru un casting, la o mare reclamă. Şi m-am dus”.

După ce a apărut în câteva reclame, Adi Nartea a debutat ca actor, în 2006, în serialul „Fastfood”, apoi a avut roluri secundare în serialele „Fetele marinarului” şi „La Bloc”. Rolul din VLAD i-a adus însă celebritatea. În cele trei sezoane, Adi Nartea a reușit impecabil să dea viață unui personaj, care va rămâne mult timp în memoria telespectatorilor.

Urmărește Best of VLAD: Cele mai savuroase replici din serialul fenomen

Dincolo de ecrane, Adi Nartea este un familist convins. El este căsătorit cu modelul Alina Nartea Ferinceac, cu care are împreună două fetițe, Mara și Petra.



Într-un interviu recent, acordat lui Cătălin Măruță, Adi Nartea a numit trei lucruri care îl fac fericit:

„Unu la mână: să stau eu cu mine și să văd un apus, acolo în Bucovina la mama soacră, pe imaș, este minunat. Să țin fetițele în brațe și să vină nevastă-mea și să mă mângâie pe cap și să zică: hai, e bine...În rest, că mi-am luat mașină, că facem VLAD, nu se compară”.



Sursă foto/ Instagram: adinartea



Citește și: Adi Nartea cu lacrimi în ochi despre un moment dificil din viața lui. ”Doctorii mi-au spus: puteai să cazi efectiv pe stradă”