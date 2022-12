Adi Nartea, transformare uimitoare pentru un nou rol. Actorul joacă într-o comedie

Adrian Nartea și-a uimit fanii cu cea mai nouă apariție pe Instagram. Actorul are un look diferit în piesa de teatru în care joacă.

„Ăsta-i Chiriac in zilele lui de aventurier! Acum vrea să devină om serios la casa lui Jupân Dumitrache și a Coanei Veta ...Pe 19 decembrie e premiera (aproape sold out). O să mai fie, vă anunț…E primul meu proiect de teatru… pe cate emoții am, pe atât de minunat mă simt! Hai sa fie cu zâmbete, cu râsete si cu aplauze!”, a scris Adi Nartea în dreptul imaginii de mai jos.

Invitat în emisiunea La Măruță, Adi Nartea a dat mai multe detalii despre noul proiect în care este implicat. Actorul spune că a acceptat propunerea de a juca într-o piesă de teatru.

„E un challenge pentru mine. Eu nu am mai făcut teatru decât la Școala Populară de Arte, foarte puțin. În rest, am făcut numai film. S-ar putea să fie și la Național. E o trupă independentă. Regizor este Alexandru Nagy, cel care a jucat rolul Savantului în serialul „Vlad”. Este o comedie, să sperăm că o să iasă ceva drăguț. Deocamdată, din repetiții, este ceva foarte fain”, a spus actorul.



Sursă foto: Instagram/ Adrian Nartea

