Adina Alberts a avut coronavirus, iar acum vrea să doneze plasmă: "Pentru mine a fost ca o răceală obișnuită"

Medicul estetician Adina Alberts a anunțat pe Facebook că a fost infectată cu coronavirus. Nevasta lui Viorel Cataramă a vorbit despre simptomele bolii, dar și ce tratament a urmat acasă.

„Am să vă fac o destăinuire. În campania umanitară de testare gratuită pe care am desfășurat-o câteva săptămâni, am contractat și eu “mult temutul” coronavirus nou” - și-a început specialista în chirurgie estetică mesajul pentru urmăritorii ei de pe Facebook.

Adina Alberts a scris că din fericire a făcut o formă ușoară a bolii și nu a fost nevoie de spitalizare. „Pentru mine, infecția cu Sars Cov 2 a fost ca o răceală obișnuită. N-am tușit, n-am făcut febră. Mi-au curs nasul și ochii, am strănutat de sute de ori, am răgușit puțin și mi-am pierdut preț de vreo 5-6 zile, parțial gustul și total mirosul. Imediat ce mi-au apărut simptomele sugestive, evident că m-am testat cu teste rapide antigen. Când am văzut că sunt pozitivă m-am autoizolat”, a scris medicul.



Am să vă fac o destăinuire. În campania umanitară de testare gratuită pe care am desfășurat-o câteva săptămâni, am... Publicată de Dr Adina Alberts pe Luni, 7 decembrie 2020



Adina Alberts a stat în izolare doar patru zile

Soția lui Viorel Cataramă a spus că testul s-a negativat foarte repede și că simptomele au dispărut total după patru zile. “Acum mă simt total refăcută și vă spun, cu mâna pe inimă, că pentru mine acest “COVID” a fost de fapt una dintre cele mai ușoare “răceli” pe care le-am avut vreodată”, a subliniat medicul.

Adina Alberts a fost precaută și și-a pregătit organismul din timp pentru o posibilă infecție cu coronavirus. Ea le-a spus urmăritorilor și cum s-a tratat acasă, în timpul “răcelii”. Acum, medicul vrea să le dea o mână de ajutor celor bolnavi și să doneze plasmă. Medicul a scris pe Facebook că și-a recoltat sânge pentru a vedea ce anticorpi antiSars-Cov2 a dezvoltat. “Abia aștept să aflu. Vreau să pot dona plasmă convalescentă”, a conchis nevasta lui Cataramă.

Fotografii: Facebook Dr. Adina Alberts

Vezi și VIDEO: Edmond Niculușcă, despre următorul mare pericol după Coronavirus