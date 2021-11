Adina Buzatu, probleme serioase în perioada în care a fost diagnosticată cu COVID-19

Adina Buzatu a mărturisit că a avut COVID-19 și, din păcate, a avut mari probleme din această cauză.

În ciuda faptului că este vaccinată, Adina povestește pentru Cancan.ro că s-a confruntat cu situații serioase:

”După doi ani de zile, timp în care am fost expusă constant și nu am luat acest virus, s-a întâmplat acum când sunt și vaccinată. Tot de la o persoană vaccinată am luat. A fost o formă teoretic ușoară, dar cu febră foarte mare. Am avut opt zile febră 39,5-40. A venit cu tot pachetul de oboseală. Eram într-o stare foarte dificilă. Am avut noroc cu doamna doctor Filofteia Bănicioiu Cijanu și cu doamna doctor Manuela Udrea! Au fost excepționale, m-au tratat și au stat tot timpul la un telefon distanță”







”Nu mi-a fost foarte simplu pentru că nu am acceptat ajutorul nimănui pentru a nu împrăștia boala. Am stat singură în casă. La un moment dat nu puteam nici să beau un pahar cu apă sau un ceai, starea nu a fost foarte bună. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine acum”.

Designerul a vorbit și despre metodele la care apelează ca să se recupereze:





”Obosesc destul de repede raportat la cât de sportivă eram eu, însă fac exerciții de respirație zilnic. Iau medicamente pentru recuperarea întregului organism, nu doar a plămânilor. Acum aștept să treacă perioada asta post covid și să mă duc la oxigen hiperbaric. Mie îmi folosește de fiecare dată”.

FOTO: ADINA BUZATU INSTAGRAM

