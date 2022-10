Adina Galupa, din "Inimă de țigan", s-a căsătorit. Actrița și-a întâlnit alesul în America

Adina Galupa Eady, actrița cunoscută pentru rolurile din "Inimă de Țigan", "Iubire ca-n filme" și "Aniela" s-a căsătorit în America, loc unde s-a stabilit în urmă cu șapte ani.

Actrița, în vârstă de 36 de ani, și-a clădit o viață de succes în Los Angeles, locație ce i-a prilejuit o serie de oportunități în lumea filmului, dar și șansa se a-și întâlnit marea iubire.

Stabilită de șapte ani în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, Adina Galupa trăiește o frumoasă poveste de iubire Frank Eady, un muzician pe care l-a întâlnit când se aștepta mai puțin. După trei ani de relație, cei doi și-au legat destinile în luna aprilie a acestui an, într-o ceremonie discretă, în acelaș loc în care a fost ceruta în căsătorie - o faleză din San Diego.

Într-un interviu pentru OK!Magazine, Adina Galupa a dezvăluit cum și-a întâlnit alesul, cum a fost cererea în căsătorie, dar și nunta minimalistă.

Actrița și-a întâlnit actualul soț prin prisma meseriei sale, atunci când urma să joace într-un scurtmetraj. Printr-o întâmplare amuzantă, Adina a ajuns în apartamentul bărbatului de meserie muzician, iar restul este istorie.

"E destul de amuzant pentru că, din cauza unui regizor întârziat, am just cumva singură în apartamentul lui încă dinainte de a ne întâlni! Fusesem cooptată să joc într-un scurtmetraj și, în ziua primei repetiții, iată că bat la uşa unui străin, sunând-l pe regizor şi întrebându-l unde e. El răspunde cerându-şi scuze că întârzie, pentru că programarea lui la dentist s-a prelungit, dar îmi spune să-l sun pe Frank, că repetiția se ţine la el acasă și îmi dă numărul lui Frank de telefon. Îl sun pe Frank, care îmi răspunde și el cerându-şi scuze că întârzie, dar că a lăsat uşa descuiată. Am intrat și m-am făcut comodă și am așteptat. Astfel, când Frank a ajuns acasă, m-a găsit în apartamentul lui, așteptând cuminte pe canapea. Nici prin gând nu mi-a trecut, la vremea respectivă, că într-o zi acolo voi veni „acasă“, a povestit aceasta pentru OK!Magazine.

La trei ani de la începerea relației, Frank a pus întrebarea cea mare într-un cadru romantic, în timpul unei vacanțe în San Diego, loc care a devenit ulterior și locație pentru nunta lor convențională.

"Eram într-o minivacanță lângă San Diego și ne-am urcat pe o faleză înaltă, care trona peste plajă și ocean, cu o vedere superbă. Era un apus minunat și Frank m-a rugat să stau la poză, cu faţa spre ocean. În timp ce el pregătea poza, tot ce-mi amintesc e că i-am zis glumind: „Să nu mă împingi în abis“. Şi imediat m-a rugat să mă întorc și m-a surprins cu întrebarea. A fost un moment de neuitat pentru amândoi şi am decis să ne întoarcem în același loc pentru cununie".

În ceea ce privește nunta, actrița și soțul ei au optat pentru o ceremonie restrânsă, în doi, deasupra oceanului. Deși nu i-au avut aproape pe cei dragi, famiile lor au putut fi alături de ei, virtual, urmând ca pe viitor să organizeze și o petrecere în România, pentru a sărbători fizic cu persoanele importante din viața lor.

"Noi am ales să avem o nuntă neconvențională. Am vrut ca ceremonia să fie doar între noi doi, ca un legământ intim. Am fost cununați religios și civil, în aceeaşi ceremonie, de către un bun prieten de familie, pe aceeaşi faleză înaltă unde ne-am logodit. Iar pentru că familiile noastre sunt împrăștiate prin toată lumea, i-am avut pe toți cei apropiați pe FaceTime, urmărindu-ne live din România, Olanda, India și trei Colțuri ale Statelor Unite (...). A fost un moment de nedescris, pe care nu îl vom uita niciodată. Cred că am plâns câteva zile în șir de fericire. Plănuim ca, odată ce ajungem în România, să facem o petrecere mare pentru toți prietenii și familia, dar nu ne grăbim. Şi rochia mi-am comandat-o tot online, am vrut o rochie simplă și ușoară, perfectă pentru o promisiune în doi, deasupra oceanului".

Sursă foto: Instagram, Getty

