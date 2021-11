Adrian Mutu, despre cea mai grea perioadă din viață: " Am fost în iad și m-am întors"

În podcatul "Acasă La Măruță", Adrian Mutu a rememorat cel mai greu moment din cariera sa, și poate din viața întreagă - episodul Chelsea, în care a fost implicat în "dosarul Cocaina".

Ajuns pe Stamford Bridge în 2003,la Chelsea, când avea doar 23 de ani, Adi Mutu a clacat în fața tentațiilor.

Fostul atacant a fost depistat pozitiv la testul cocainei, iar contractul i-a fost reziliat. Mutu a fost suspendat atunci timp de 8 luni, dar a revenit. Mult mai puternic și mai pregătit, a făcut ulterior spectacol în Serie A.

"Londra, New York, Parisul, sunt orașe grele, periculoase pentru un tânăr. Nu sunt ca Bucureștiul, ca Milano, sunt foarte mulți oameni, foarte multe tentații. Importanța orașului te face să te pierzi, dacă nu ești educat. Divorțasem, dar găseam alinare în faptul că o iau de la capăt. A fost mulți ani dureros să mă întorc în timp, nu mai e deloc acum. Aveam salariu 4 milioane de Euro pe an la 23 de ani de la Chelsea. Noi nici nu eram educați să gestionăm succesul. Nu am fost pregătit ,m-au luat prin surprindere faima și banii, nu aveam pe nimeni lângă mine să mă învețe să gestionez toate astea. (...) Inevitabil a venit si căderea. (...) Au fost 6 luni groaznice din viața mea. Am fost, ca să zic așa, în iad, și m-am întors. Am rămas singur. Știu că Trăian Băsescu era președintele țării atunci și spunea 'să-și asume responsabilitatea, să facă ce vrea'. Până atunci, era mândru de mine, eram erou național, și la un moment dat am fost lăsat singur."

"Eu nu am rămas cu această decădere, am rămas cu faptul că m-am întors. Vreau să îi învăț pe copii, dacă fac o greșeală, să se ridice deasupra ei. (...) Nu mi s-a întins o capcană. A fost o neatenție colosală din partea mea, mi-am asumat-o și am încercat să fiu mai puternic mental. Șase luni am fost în iad. (...) Ferește-te de anturaj, ăsta e sfatul pe care l-aș da unui copil. (...) Ăla a fost iadul, după a venit Raiul", a declarat Adrian Mutu în podcast-ul "Acasă la Măruță".

Foto: Adrian Mutu Instagram

