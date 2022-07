Ai văzut-o în toate ipostazele la Survivor, dar niciodată așa. Cum s-a filmat Oana Ciocan

Oana Ciocan este una dintre concurentele de la Survivor România care a fost apreciată de fanii emisiunii atât pentru aptitudinile sportive, cât și pentru integritatea și frumusețea ei.

Oana a rezistat în competiție până aproape de final și a avut una dintre cele mai frumoase plecări. "Domnul Dan, mă doare inima. Am crezut în șansa mea. Am luptat, deși mi-a fost greu. Sunt atât de mândră că am ajuns până aici, deși nu credeam. Nu pot să plâng. Sunt recunoscătoare, m-am maturizat", declara la acel moment fosta concurentă Survivor România.

Chiar dacă nu a câștigat competiția, Oana Ciocan a câștigat inimile fanilor și acum este extrem de apreciată social media, în special pe Instagram și TikTok.

Recent, aceasta a postat un filmuleț în care are un machiaj complicat, care îi schimbă complet fizionomia, chipul ei fiind complet diferit de ceea ce am putut admira la Survivor România, pe parcursul competiției.