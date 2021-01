Aida Economu, autoportret: "Bine că nu am mâini bătrâne și suflet de copil, că în societatea de azi ar fi fost o problemă"

Aida Economu e Profa care are acel “quelque chose” de care se îndrăgostește Profu’, dar în viața reală e mai mult de atât.



Pe pagina persoanlă de Instagram, chiar ea își face o prezentare cu totul și cu totul originală. Alături de o fotografie specială, Aida a scris:

“Bună ziua, mă numesc și am. Numele nu este al meu, ci al unei prințese etiopiene, deși după tradiție trebuia să fie al bunicii, doar că tata a omis “h”-ul când m-a declarat și bunica l-a crezut că a greșit proasta aia de la certificate. Între 3 și 5 ani am încercat să le explic străinilor care mă întrebau cum mă cheamă, ca e Aida Economu, nu de Verdi. Apoi, m-am lăsat păgubașă."



Citește și

"Ani am fix cât scrie în certificat și simt fiecare zi din fiecare an. unele zile le simt de 2-3 ori. și deși am mâini de copil, cică am suflet bătrân. Bine că nu am mâini bătrâne și suflet de copil, că în societatea de azi ar fi fost o problemă. Mâinile, că sufletul zic ei nu se vede cu ochiul liber. Când le zic vârsta, oamenii zic că par mai mică. E o formă de respect din partea lor folosind “mai mică” în loc de “mai tânără”, care ar însemna că sunt mai bătrână decât mai tânără. și mă complimentează ca și cum ar fi o reușită din partea mea. Apoi ne așezăm la masă și eu, neglijentă, comand cartofi prăjiți. cu brânză rasă. ochii celorlalți se ridică din meniu spre mine și simt cum îmi șterg reușita de mai devreme. Sunt puțin descumpănită, dar comand și pâine. Poftă mare, Aida!”

În legătură cu rolul din Profu’, actrița spune pentru protv.ro că “profa Ana Casian este empatică și implicată. Când am citit scenariile prima dată, am rămas cu senzația că liceul ăsta la care ajunge să predea, Emil Gârleanu, e o școală și pentru ea. Ce-i drept, Mișu (Profu’) devine materia ei preferată la această școală, dar asta e altă discuție…”



PROFU' este în fiecare sâmbătă, la PRO TV:





FOTO: AIDA ECONOMU INSTAGRAM