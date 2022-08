Alăptează fără oprire de șase ani și vrea să continue! Sânziana Buruiană, dezvăluiri incredibile

În luna ianuarie a anului 2016, Sânziana Buruiană devenea pentru prima dată mămică, după ce aducea pe lume o fetiță de nota de. Apoi, în toamna lui 2020, vedeta a născut și a doua fetiță.

Suntem în 2022, iar încă de când a adus pe lume prima fetiță, Sânziana Buruiană alăptează fără oprire, chiar dacă fetița ei cea mare are aproape șapte ani, iar cea mică va împlini doi ani în curând. Mai mult decât atât, vedeta vrea să intre în cartea recordurilor și le-a dezvăluit celor de la Click că, dacă va rămâne din nou însărcinată, va alăpta în continuare.

„Aș putea să alăptez și 10 ani! Dacă mai fac un copil, cred că așa se va întâmpla. Iza mai cere și acum, deși în toamnă merge la școală. Cred că atunci se va opri. Cea mică însă cere lapte de trei ori pe zi. Dimineața nu doarme decât dacă o pun la sân. Am vorbit cu doctorița despre Iza, care încă mai cere să fie alăptată, deși e mare, și mi-a spus că nu are ce să pățească. Pe mine mă bucură că ele au o imunitate foarte bună, nu au răcit niciodată, nici pe pandemie. Mi-e rușine să alăptez în public. La Budapesta am mai încercat că nu mă cunoaște nimeni. În România, însă, nu am tupeu”, a spus Sânziana Buruiană.

Vezi și: EXCLUSIV pe VOYO - „La Oraș” - O comedie blană în jungla urbană