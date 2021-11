Alex Bodi, decizie importantă în dosarul în care este judecat

A fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, dar se pare că lucurile se schimbă pentru Alex Bodi.

Acesta urmează să fie eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu va fi obligat să respecte mai multe interdicții. Va trebui să se prezinte de fiecare dată când este chemat de judecătorul de cameră preliminară și va trebui să anunțe tot timpul cu privire la schimbarea locuinței și să se prezinte la organul judiciar pe raza localității în care locuiește de fiecare dată când e chemat. În plus, acestuia îi e interzis să ia legătura cu persoanele vătămate în acest dosar.





Bodi a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de alte 29 de persoane, într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism.

Potrivit spuselor lui dintr-un live pe Instagram, decizia de arest preventiv a fost luată pentru că nu s-a prezentat la un termen din acest dosar.

”Este primul meu live. Am recurs să fac asta pentru a lămuri anumite lucruri. E adevărat ce se întâmplă. Mă îndrept către autorități, care mă așteaptă la mine acasă. Nu sunt arestat din cauza faptului că am făcut anumite chestii sau că au apărut acuzații noi. Nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Singurul motiv pentru care s-a dispus arestarea mea preventivă a fost faptul că, la un anumit termen, nu m-am prezentat. Pe motive medicale. Se pare că lucrurile astea nu au fost de ajuns și domnii au decis arestarea mea preventivă. Sper că am lămurit chestia asta. Să nu existe alte speculații. Nu am alte capete de acuzare."

Afaceristul a fost arestat și în noiembrie 2020, când procurorii au descins în locuința lui și l-au reținut.

Urmăriți, mai jos, cel mai nou episod al show-ului ”Întrebarea Mesei Rotunde”, cu Lavinia Pârva