Alex Bodi, după decizia arestării: "Este primul meu live. Am recurs să fac asta pentru a lămuri anumite lucruri"

Alex Bodi a fost arestat, din nou, pentru o perioadă de 30 de zile și a depus cerere de eliberare.

Iar acum a primit o altă lovitură, după ce instanța a respins cererea de eliberare a afaceristului.

Avocații lui au cerut înlocuirea arestului cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar, dar magistrații au respins această cerere. În plus, Alex Bodi a fost obligat să plătească și cheltuielile de judecată.

Pe Instagam , Bodi a transmis:

”Este primul meu live. Am recurs să fac asta pentru a lămuri anumite lucruri. E adevărat ce se întâmplă. Mă îndrept către autorități, care mă așteaptă la mine acasă. Nu sunt arestat din cauza faptului că am făcut anumite chestii sau că au apărut acuzații noi. Nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Singurul motiv pentru care s-a dispus arestarea mea preventivă a fost faptul că, la un anumit termen, nu m-am prezentat. Pe motive medicale. Se pare că lucrurile astea nu au fost de ajuns și domnii au decis arestarea mea preventivă. Sper că am lămurit chestia asta. Să nu existe alte speculații. Nu am alte capete de acuzare."

Alex Bodi a fost arestat și în noiembrie, anul trecut, când procurorii au descins în locuința lui și l-au reținut. Măsura a fost atunci înlocuită cu arestul la domiciliu și, mai apoi, cu controlul judiciar.