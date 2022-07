Alex Delea a fost îndrăgostit în secret de Lavinia Pîrva

Alex Delea este câștigătorul Survivor România 2022! Acesta, după ce a obținut marele premiu, a intrat în atenția publicului larg, care vrea să îl cunoască din ce în ce mai bine. Tânărul a fost invitat la „Sosurile Iuți”, rubrica din emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a răspuns mai multor întrebări controversate.

Alex Delea, invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, a fost asumat și a răspuns provocării sosurilor iuți. Se pare că tânărul a fost îndrăgostit, în secret, de nimeni alta decât Lavinia Pîrva, frumoasa soție a lui Ștefan Bănică. Cu toate că a existat o chimie încă din primul moment în care a văzut-o pe micile ecrane, câștigătorul Survivor România nu i-a scris niciodată pe rețelele de socializare.

„Eu știu, dar nu mai țin minte numele. Cred că e cântăreață, am uitat o cheamă. Stau foarte prost cu numele, uit imediat. E brunetă, cu forme. Are o voce caldă. Lavinia Pîrva este o femeie superbă. Ce, sunt eu singurul? Cred că mai sunt o grămadă. Eu aș vrea să am o soție și să fie toată lumea îndrăgostită de ea. Când apărea, ziceam că e o superbitate de femeie. Niciodată nu i-am scris”, a povestit el în emisiunea de la ProTV.

Acesta nu a confirmat până astăzi nicio relație, însă există foarte multe fane care îi scriu constant pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, sunt și persoane publice din showbizul românesc care se simt atrase de câștigătorul Survivor România!

Sursă foto: Alex Delea/Facebook