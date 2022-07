Alex Delea și-a cumpărat apartament în București: „Nu mai am stresul oare unde dorm”

Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022, s-a mutat în primul lui apartament din București. Iată ce spune despre schimbarea făcută!

Alex Delea este câștigătorul ultimului sezon Survivor România. Acesta a reușit să obțină marele premiu în valoare de 100.000 de euro, sumă pe care a folosit-o pentru a-și cumpăra un apartament în București. Deși concurentul a locuit mulți ani în Spania, iar majoritatea fanilor se așteptau ca el să își reia viața de dinainte de faimă, Alex Delea a ales să se stabilească în Capitală.

Alex Delea este extrem de fericit deoarece a reușit să își găsească apartamentul mult visat. Acesta se bucură că are propriul lui loc în care să își desfășoare activitățile și în care să doarmă.



„Într-un final m-am așezat la casa mea. M-am mutat în București, sunt foarte fericit. Am un loc al meu într-un final. Atunci când mă trezesc nu mai am stresul oare unde o să dorm în seara asta. Acum știu. M-am mutat, e bine, sunt mai așezat să zic așa. Nu sunt eu foarte așezat, dar măcar știu că am unde să dorm', a declarat Alex Delea pentru EGO.ro.

Deși în junglă a fost foarte priceput în ceea ce înseamnă supraviețuire, se pare că în viața reală, câștigătorul Survivor România 2022 nu este la fel de bine pregătit. Acesta a recunoscut că și-a distrus două tricouri atunci când a băgat pentru prima dată la spălat.

„Am mai stat singur, dar am mai stat în vacanțe. Acum este altceva. N-am fost niciodată stabilit singur. Chiar astăzi (n.r. joi), am băgat pentru prima dată la spălat. Cu greu.Nu am vrut să o sun pe mama, am și eu orgoliu. Am zis să nu o sun pe mama pentru asta. Eu pot, eu știu. Bine, mi-am stricat două tricouri, dar aia e', a mai spus el pentru sursa citată.

Sursă foto: Alex Delea/Facebook

