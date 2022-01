Alex Pițurcă, adevărul despre presupusa despărțire de Cristina Ich! Ce a spus fostul fotbalist

Începutul de an a venit cu o veste surprinzătoare: tabloidele au anunțat că Alex Pițurcă și Cristina Ich s-ar fi despărțit și nu mai formează un cuplu.

Informația a devenit virală în mediul online după mai multe story-uri postate de Cristina Ich pe Instagram, în care nici nu confirma, dar nici nu nega faptul că ar fi fost părăsită de Alex Pițurcă.

„Mi-a dat o prietenă mesaj «Băi, ești subiect de bârfă la masa de Revelion». «Ich, aia, ați văzut, și-a luat casă. E într-o cădere. Sigur este despărțită, că e în depresie». Eu mi-am luat casă ca să nu mai cheltui pe genți, pe haine, pentru să sunt dusă. Întotdeauna, din casă, pleacă bărbatul, nu femeia. Care e problema voastră? Voi aveți impresia că s-a născut bărbat pe lumea asta… în care eu să intru în depresie că a plecat, că m-a lăsat? Dar ce, nu am ami fost lăsată în viața mea? Mie nu mi se pare că ăsta e motiv să intri în depresie. Eu am cu totul alte depresii ale mele, am probleme existențiale. Dar așa e felul meu. Eu nu am stare de fericire. Atât de ocupate erau femeile alea ca în seara de Revelion să vorbești despre o duduie, despre o țoapă de pe Instagram. Fetiță, dar n-ai altă treabă? Da’ du-te și regulează-te, fă ceva. Eu m-am prins de ce sunteți voi îngrijorate: aveți impresia că, dacă sunt părăsită, n-o să mă mai ia nimeni. Dar nu vă faceți griji, pe cuvânt că mai există cineva care să mă ia. 100%. V-am zis de multe ori bancul cu Scufița. Scuțita plângea, era supărată: «Cine mă mai ia pe mine?». «Dacă te speli, te mai iau eu o dată, nu e nicio problemă». E ca nouă”, a spus Cristina Ich pe instastory.

La aproximativ 24 de ore după aceste story-uri și după ce informația a fost preluată de toată presa, Alex Pițurcă a dorit să facă lumină în acest caz și a postat și el pe Instagram un story prin care dezvăluia că nu și-a părăsit iubita.

„Nu m-am despărțit de Cristina și nici nu am de gând. Mulțumesc”, a scris Alex Pițurcă pe instastory.

