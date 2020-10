Alex Velea, adevărul despre scandalul cu Lino Golden și Mario Fresh: “Nu cred în dragostea făcută cu sila”

Alex Velea este în plin scandal cu Lino Golden și Mario Fresh, cei pe care până nu demult îi numea “copiii săi adoptivi”. Într-un vlog postat pe Youtube, soțul Antoniei a rupt contractul pe care îl avea semnat cu Lino Golden şi Mario Fresh. Artistul spune că nu mai este posibilă nicio colaborare între ei.

Vreau să vă spun adevărul, nu vreau să aduc prea multe acuzații, nu e o situație plăcută, nu vreau să dau în oameni pe care i-am iubit și care au crescut lângă mine, lângă noi, și pe care i-am considerat familia mea. Vreau să vă spun partea mea de adevăr și concluzia, mai departe, o s-o trageți voi”, și-a început Alex Velea intervenția.

În videoclipul intitulat “Răspunsul meu pentru Lino și Mario”, Alex Velea vorbește timp de patru minute despre scandalul momentului. Potrivit artistului, certurile între cei trei au început după ce Alex Velea a încercat să promoveze și alți artiști de la Golden Boy Society.

“De ce nu mai sunt Lino şi Mario Fresh la Golden Boy Society, hai să vă povestesc! Văzând această transformare a lor, am sperat să nu se întâmple ce s-a întâmplat, dar mă aşteptam la treaba asta. Una din probleme este că ei şi-au dorit să rămânem doar noi 3 la Golden Boy Society, Lino, Mario şi eu. Deşi atunci când ei au venit în formula erau şi Rashid şi John Băiat Bun, artişti care i-au susţinut şi iubit. De la bun început, şi Mario şi Lino au ştiut dorinţa mea de a-i ajuta şi pe alţii, exact cum am făcut şi cu ei. Când am făcut Golden Boy Society mi-am dorit să pot crea o familie în care să ne sprijinim, să ne ajutăm şi când suntem pe val şi când cifrele scad. Însă Lino şi Mario au uitat de aceste lucruri când au început să dea de faimă, iar prin acţiune lor au arătat că nu-şi mai doresc să facă parte din Golden Boy Society.

Punctul culminant a fost atunci când ei au încercat să mă forţeze să fac parte din anumite proiecte de ale lor în care eu nu am crezut, puteam să mă opun din punct de vedere contractual, dar nu am făcut-o, piesele s-au lansat, iar eu mi-am dat seama că drumul nostru împreună nu mai poate continua. Nu cred în dragostea făcută cu sila, deşi repet, contractual ei încă au nişte obligaţii faţă de mine. De azi înainte, nu mai au! Sunt liberi de contract, băieţi să fiţi fericiţi! Nu vreau să vă urăsc, vă iubesc. Dacă ar fi să mai fac încă o dată treaba asta, aş face-o la fel. Recunosc, sunt puţin dezamăgit, dar asta e viaţa. Multă Baftă!”, a spus Velea în clipul postat pe Youtube.

Ce spune Alex Velea despre prietenia dintre Lino Golden și Abi Talent

În încheiere, Alex Velea i-a mai bătut o data obrazul lui Lino Golden, despre care s-a scris în ultima perioadă că ar fi prieten cu Abi Talent.

”Premiul pentru prietenia anului 2020 merge către Lino și Abi. Vă dați mari prieteni, când acum ceva timp vă înjurați, iar tu Abi îl făceai gunoi. Dar știu, Lino, că tu de dragul cifrelor ești gata să lingi unde ai scuipat. Uiți că acum câteva luni, acest om ar fi făcut orice să te distrugă și acum pozezi în prietenul lui. Mi se pare josic, nu credeam că poți să te duci atât de jos. Îți urez tot binele din lume”, a mai spus Alex Velea.

