Alexandra Stan, îmbrăcată în ie și cu năframă albă pe cap la cununia civilă. „Au fost lacrimi de bucurie”

Alexandra Stan a surprins și cu ținuta pe care a ales-o la cununia civilă pe care a ținut-o secretă până azi. Artista și partenerul ei, Emanuel, au fost cununați de Elena Lasconi aproape de Câmpulung Muscel, după tradițiile locului.

Citește și După ce a sugerat că a consumat substanțe interzise la studio la Alex Velea, Fulgy face alte afirmații legate de artist

Alexandra Stan a purtat ie și năframă specifice zonelor rurale din județul Argeș la cununia secretă pe care a avut-o cu iubitul ei, Emanuel Necatu.

Elena Lasconi, care este primarul municipiului Câmpulung Muscel din septembrie 2020, a dezvăluit că le-a respectat mirilor dorința de a păstra ceremonia secretă.

„Mă bucur că, în urmă cu două luni, am oficiat, în secret, căsătoria Alexandrei Stan cu câmpulungeanul Emanuel. Au fost multe lacrimi de bucurie, emoții, atât din partea mirilor, rudelor, dar și din partea mea. Cred că a fost cea mai emoționantă oficiere de căsătorie pe care am avut-o de când sunt primar.

Căsătoria lor nu mai este un secret pentru că tinerii au hotărât acum să facă public acest fapt. Am respectat și respect dorințele oamenilor și cred că faptul că nu a transpirat nimic despre această căsătorie spune multe”, a scris pe rețelele sociale fosta jurnalistă, care le-a urat mirilor casă de piatră.

FOTO: Elena Lasconi Facebook



Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Ceremonia religioasă a avut loc la Bierica Sf. Nicoale din Constanța. Tot acolo a început și o ședință foto, continuată pe plaja din Constanța.

Alexandra Stan a dat detalii despre soțul ei , de care s-a legat pe viață după câteva săptămâni de relație.

„Soțul meu este cel mai minunat om pe care l-am cunoscut. Este un om muncitor, credincios, serios și… foarte, foarte sexy. Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni, în urmă cu câteva luni, într-un context social. Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi…”, a spus artista pentru Viva.

Fotografii: @alexandrastan/ Elena Lasconi Facebook

Vezi și VIDEO: Oferta lecțiilor de supraviețuire în cartier împreună cu Meitii - Facem Level (Summer Edition susținută de Republic of Gamers) – episodul 25