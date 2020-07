Alexandra Stan, testată pentru coronavirus! A anunțat totul pe Instagram

După ce a filmat câteva videoclipuri și a mers de mai multe ori pe plajele de la Marea Neagră, Alexandra Stan a laut decizia de a-și face testul pentru coronavirus.

Celebra artistă a anunțat acest lucru pe pagina de Instagram, afirmând că nu are simptome și se simte foarte bine, dar că a luat decizia de a se testa pentru că urmează să filmeze din nou un videoclip și va intra în contact cu mai multă lume.

„Nu am simptome, mă simt perfect. Dar am zis să fiu sigură, plus că am filmat două clipuri și urmează să mai filmez ceva. Așa că o să mă văd cu multă lume. Și în plus am tot mers să mînânc la terase”, a scris Alexandra Stan pe Instagram, afirmând că și-a făcut programare în urmă cu o săptămână și că în fața ei la coadă mai erau aproximativ 8 persoane.

Cântăreața a dezvăluit apoi într-un instastory că va primi rezultatul în 72 de ore.

foto: Instagram Alexandra Stan

