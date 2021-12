Alexandra Ungureanu și trauma care încă o afectează: „Mi-am făcut singură rău”

Alexandra Ungureanu a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei, o traumă care o urmărește până în ziua de azi.

Citește și Capsula care îți permite să mori în 50 de secunde, autorizată în Elveția

Alexandra Ungureanu nu a avut o viață ușoară, iar când vorbește despre familia ei se emoționează și i se așază un nod în gât. Alexandra a vorbit despre situația crâncenă prin care au trecut părinții ei, amândoi bolnavi de cancer, culmea, în același timp.

Din nefericire, tatăl cântăreței s-a stins din viață, iar dramaticul episod o urmărește chiar și azi. Cu greu poate să treacă peste acel moment, un moment care marchează pe oricine.

Alexandra Ungureanu, despre pierderea tatălui ei: „Încă am tendința să îl sun”

„Uneori, cred că nu am trecut cu adevărat peste acea perioadă. Sunt momente în care mi se face foarte dor de tată. Deși am schimbat telefoane, când mi-e cel mai greu, încă am tendința să îl sun. Simt nevoia să tastez în agendă… tata. Când am aflat, eu am fost în negare. Cancerul e un diagnostic de care auzi în filme, în cărți. Când auzi de amândoi, la un interval de câteva săptămâni. Mă gândeam la posibilitatea că o să rămân singură”, a povestit Alexandra Ungureanu în emisiunea„Viața vedetelor”, prezentată de Karym.

Alexandra Ungureanu a povestit că atunci când tatăl ei a aflat că avea cancer, era mult prea târziu. Când a plecat spre București, la investigații, tatăl ei s-a întors acasă în sicriu.

Mama ei a supraviețuit cancerului

Cântăreața a spus că, din fericire, mama ei are un stil de viață sănătos și se bucură că Dumnezeu a ținut-o în viață. Alexandra a mai spus că vrea să nu mai trăiască cu securea deasupra capului. Atunci când se confruntă cu niște probleme de sănătate, mama ei este mai speriată pentru artistă decât pentru ea.