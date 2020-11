Alexia Eram, nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală. Ce a declarat cu câteva ore înainte de operație

Alexia Eram trece prin clipe neplăcute în această zi, după ce a fost diagnosticată cu apendicită.

Vedeta a povestit pe contul de Instagram că a avut dureri de burtă foarte mari cu o noapte în urmă, motiv pentru care a mers de urgență la spital. După mai multe investigații, medicii au confirmat diagnosticul de apendicită, urmând că în câteva ore să fie operată.

Starea de sănătate a Alexiei este stabilă, aceasta liniștindu-și fanii prin intermediul unor mesaje postate pe Instastory.

”Azi-noapte m-a durut foarte tare stomacul, am fost să fac niște analize și o ecografie. Am apendicită. Am emoții pentru că este prima operație și prima anestezie generală. O să fie bine”, a spus Alexia Eram pe Instastory.

La câteva ore, aceasta a revenit cu un update de la spital, explicând că s-a internat și urmează să fie operată în decursul zilei de astăzi. Tânăra a mărturisit că are emoții și că îi este teamă de anestezie, dar că este convinsă că totul o să fie în regulă.

